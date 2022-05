Αντιδράσεις για την επιλογή της Kim Kardashian να φορέσει το θρυλικό φόρεμα της Marilyn Monroe στο Met Gala (εικόνες)

«Κατάντια το να συγκρίνεις το μύθο της απόλυτης γυναίκας με μια trash icon», έγραψε ο σχεδιαστής Βασίλειος Κωστέτσος.

Ένα από τα highlights -αν όχι το μεγαλύτερο- από το φετινό Met Gala, είναι οπωσδήποτε η εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) στο κόκκινο χαλί φορώντας το «Happy Birthday, Mr. President» φόρεμα.

Η πασίγνωστη επιχειρηματίας, instagrammer και τηλεπερσόνα επέλεξε την εμβληματική διάφανη δημιουργία που είχε φορέσει το 1962 η Μέριλιν Μονρόε (Marilyn Monroe) για να ευχηθεί στον πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι για τα γενέθλιά του.

Ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν η 41χρονη εμπνεύστηκε να αναβιώσει αυτή τη θρυλική στιγμή η οποία και πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (2/5).

Και μπορεί η 41χρονη να φόρεσε το αυθεντικό θρυλικό φόρεμα για λίγα λεπτά, καθώς στο πάρτι το άλλαξε με ένα πιστό αντίγραφο, προκειμένου να μην καταστραφεί, ωστόσο, η απόκτησή του δεν ήταν μια απλή διαδικασία.

Το αστραφτερό διάφανο φόρεμα εκτίθεται στο μουσείο του Ripley’s Believe It or Not στο Ορλάντο της Φλόριντα μετά την αγορά του το 2016 προς 4,81 εκατομμύρια δολάρια, τιμή που το καθιστά ένα από τα πιο ακριβά φορέματα που έχουν πουληθεί ποτέ.

Από το ασφαλές αυτό σημείο, μεταφέρθηκε στο σπίτι της Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια με ιδιωτικό αεροπλάνο και συνοδευόμενο από φρουρούς.

Για την εμφάνισή της η Κιμ Καρντάσιαν δεν έβαψε απλώς πλατινέ τα μαλλιά της αφού, όπως αποκάλυψε στη Vogue, χρειάστηκε να χάσει 7 κιλά σε λιγότερο από ένα μήνα.

«Ήταν αυτό το φόρεμα ή τίποτα. Σκέφτηκα “Θα φορούσα κοστούμι σάουνας δύο φορές την ημέρα, θα έτρεχα στον διάδρομο, θα έκοβα εντελώς τη ζάχαρη και όλους τους υδατάνθρακες και θα έτρωγα απλώς τα πιο καθαρά λαχανικά και πρωτεΐνες”. Δεν λιμοκτονούσα, αλλά ήμουν πολύ αυστηρή. Ήθελα να κλάψω με δάκρυα χαράς όταν τελικά μπήκα στο φόρεμα».

Μπορεί τελικά η Καρντάσιαν να κατάφερε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, ωστόσο όλα έχουν ένα τίμημα. Όπως για παράδειγμα, οι έντονες αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια που προκλήθηκαν μετά από αυτή την εμφάνιση.

Οι αρνητικές αντιδράσεις, συνοψίζονται στις αναρτήσεις που έκανε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram ο Έλληνας σχεδιαστής Βασίλειος Κωστέτσος.

«Κάποιες Φορές! Κάποια Πράγματα! Δεν έχουν πλάκα! Ούτε αποτελούν την ΡΟΗ του συστήματος! Δεν τολμάς να τα αγγίξεις! Απλά είναι ΝΤΡΟΠΗ! του συστήματος και «κατάντια» της εποχής μας!

Το να τολμάς να συγκρίνεις και να θέλεις να επιβάλεις……έναν Μύθο της Απόλυτης Γυναίκας με Μια Trash Icon! #metgala2022 #marilynmonroe #kimkardashian

Μέχρι εδώ ακούστηκαν τα Κόκκαλα της Marilyn να τρίζουν και φωνάζουν!!!!!!!! Σωστεεεεεε το φόρεμα !!!!! Σωστεεε τοοοο!!!!!!! Και από ότι έμαθα πριν λίγο έχει γίνει σάλος πως τόλμησαν οι διαχειριστές της περιουσίας/εικόνας της Marilyn Monroe και επέτρεψαν τον δανεισμό του Μυθικού αυτού φορέματος……!

Που δεν είναι Απλά μια βραδινή τουαλέτα που φορέθηκε από την απόλυτη γυναίκα αλλά εκφράζει μια στιγμή της ιστορίας που άφησε εποχή και σημάδεψε τον πιο διάσημο και δημοφιλή Πρόεδρο της Αμερικής!

Πώς μπορείς να καταστρέψεις την εικόνα σου μέσα σε ένα βράδυ!….. Πολύ Απλά! Τολμώντας να διανοηθείς να φορέσεις….και να πιστέψεις….ότι είσαι Μύθος!… Δυστυχώς Κιμ….έστω και μετά από 60 Χρόνια!!!!η Marilyn Monroe απέδειξε ότι ήταν είναι και θα είναι το Απόλυτο Θηλυκό κορμί!

Και εσύ απέδειξες πως ένα φόρεμα με Ιστορία μπορεί δυστυχώς να μοιάζει με ένα φτηνό κομπινεζόν….και πολλά άλλα…. Η Μονρόε σε έβαλε στη θέση που σου αξίζει….! 60 Χρόνια Μετά η Φυσική Απόλυτη Γυναίκα! Το Απόλυτο Θηλυκό!

Η Marilyn Monroe Εξευτελίζει το Απόλυτο Πλαστικό!…. Με τι;;;;…. Απλά με το Θράσος του «Πλαστικού Συστήματος»….να φορέσει το….φόρεμα της….. Απολαύστε την Μια και Μοναδική Μαιριλυν Μονρόε!».

