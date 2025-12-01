Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες με νέα μπλόκα – Από παρακαμπτηρίους η κίνηση σε Ε65 και ΠΑΘΕ

Από χθες το μεσημέρι η Ελλάδα είναι κομμένη στα δύο, με νέα μπλόκα, από τις κινητοποιήσεις των αγροτών της Θεσσαλίας. Οι αγρότες της Καρδίτσας έκλεισαν τον κόμβο στον Ε65, έξω από την πρωτεύουσα του νομού ανεβάζοντας τα τρακτέρ τους στο εθνικό δίκτυο.

Την ίδια πορεία ακολούθησαν και οι συνάδελφοι τους από την Λάρισα και την Μαγνησία που απέκλεισαν με τα αγροτικά τους μηχανήματα τον κόμβο της Νίκαιας στην ΠΑΘΕ. Βέβαια με πολύ πιο περιπετειώδη τρόπο, αφού από την αστυνομία είχαμε χρήση χημικών κατά την εξέλιξη της κινητοποίησης τους τόσο στη Νίκαια αλλά και στον Πλατύκαμπο, με αποτελέσμα την σύλληψη τριών αγροτών.

Όμως η χθεσινή ήταν μόλις η πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων των αγροτών. Από σήμερα τα μπλόκα γίνονται περισσότερα στο εθνικό δίκτυο και απλώνονται σχεδόν σε όλη τη χώρα . Από σήμερα 1 Δεκεμβρίου θα σχηματιστούν νέα μπλόκα σε Μάλγαρα, Θήβα, Λιβαδειά και μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο και στις Σέρρες. Επίσης, την ερχόμενη Τετάρτη οι αγρότες των Τρικάλων βγάζουν τα τρακτέρ στον κόμβο Μεγαλοχωρίου και έχουν στραμμένο το βλέμμα τους προς τον Ε65 που είναι κοντά τους. Επίσης, ένα ακόμη μπλόκο αναμένεται να σχηματιστεί από αγρότες του Ζάρκου στο άξονα Λάρισας – Τρικάλων. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αγρότες της Μαγνησίας αναμένεται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, αλλά και άλλα λιμάνια της χώρας ακόμη και τελωνεία.

Βίντεο από Καρδίτσα:

Το σχέδιο για εθνική οδό και οι τέσσερις έφοδοι των τρακτέρ

Τα τρακτέρ στην Θεσσαλία είχαν πάνω από δέκα χρόνια να πατήσουν στην εθνική οδό. Φέτος το «πρέπει να πάμε εθνική με κάθε τρόπο» πριν τις κινητοποιήσεις ακουγόταν όλο και πιο έντονα από τους Θεσσαλούς αγρότες και κτηνοτρόφους που είχαν να αντιμετωπίσουν από την μια την στάση πληρωμών λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και τις χαμηλές τιμές σε βασικά προϊόντα και από την άλλη την ευλογιά που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της κτηνοτροφίας με τους κτηνοτρόφους ακόμη σε πολλές των περιπτώσεων να μην έχουν πληρωθεί για τη ζημιά που έχουν υποστεί.

Έτσι χθες για τους Θεσσαλούς αγρότες και κτηνοτρόφους η κατάληψη της εθνικής για να ακουστούν τα προβλήματα τους ήταν μονόδρομος αλλά για να επιτευχθεί είχε τέσσερα εναλλακτικά σενάρια . Δηλαδή υπήρχε σχεδιασμός που είχε προετοιμαστεί από τις προηγούμενες ημέρες. Χθες το πρωί μια ομάδα τρακτέρ επιχείρησε να ανέβει στην εθνική από την Λαχαναγορά , κοντά στον κόμβο Συκουρίου χωρίς επιτυχία. Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, συνάδελφοι τους από τον άξονα Λάρισας -Βόλου επιχείρησαν και κατάφεραν να ανεβάσουν από τον κόμβο Πλατυκάμπου 15 τρακτέρ στην Εθνική οδό προς Νίκαια . Όταν επιχείρησαν να ανεβάσουν και τα υπόλοιπα τρακτέρ έγινε ρίψη χημικών από την αστυνομία και η ένταση γενικεύτηκε με αποτέλεσμα την σύλληψη ενός κτηνοτρόφου και ενός αγρότη.

Βίντεο από τα χθεσινά επεισόδια:

Ακολούθησε μια τρίτη προσπάθεια με τρακτέρ που επιχείρησαν να ανέβουν από ένα σημείο μεταξύ Πλατυκάμπου και Νίκαιας αλλά δεν στέφθηκε με επιτυχία.

Την ίδια ώρα κάτω από τον κόμβο της Νίκαιας είχε συγκεντρωθεί ο κύριος όγκος των τρακτέρ και αγρότες επιχειρούσαν να μετακινήσουν με ιμάντες τις κλούβες που έκλειναν τον δρόμο. Εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εκτεταμένες ρίψεις χημικών ενώ οι αγρότες καταγγέλλουν πως δέχτηκαν και χτυπήματα σε αυτή τους την προσπάθεια. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης αστυνομικοί επιχειρούν να συλλάβουν τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Χρήστο Σιδερόπουλο με αποτέλεσμα να προκαλέσουν την αντίδραση των άλλων αγροτών και τα επεισόδια να γενικευτούν. Ο Χρήστος Σιδερόπουλος βρίσκεται στο έδαφος και αφού δέχεται την φροντίδα γιατρού , αργότερα με ασθενοφόρο μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Εκεί υλοποιείται η τέταρτη εκδοχή για άνοδο στην εθνική οδό. Ενώ τα τρακτέρ είναι μπλοκαρισμένα από τις κλούβες των ΜΑΤ κόβουν το συρματόπλεγμα και μπαίνουν στον παράδρομο. Από εκεί κατευθύνονται λίγα μέτρα πιο κάτω και ρίχνοντας ένα παράπλευρο κυκλείδωμα της εθνικής ανεβάζουν τα τρακτέρ στην εθνική οδό στον κόμβο Νίκαιας και κόβουν την Ελλάδα στα δύο.

Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι αγρότες καταγγέλλουν την πρωτοφανή αστυνομική αγριότητα που βίωσαν κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης τους με συναδέλφους τους να τραυματίζονται και τρεις να συλλαμβάνονται από τους αστυνομικούς.

Χθες το βράδυ αγρότες πραγματοποίησαν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Λάρισας όπου κρατούνταν οι δύο από τους συναδέλφους τους που είχαν συλληφθεί, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι.

Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στο αυτόφωρο, οι δύο συνάδελφοι τους. Οι αγρότες ετοιμάζουν έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας αυτή τη φορά και με τρακτέρ ζητώντας να απαλλαχθούν από τις κατηγορίες που τους βαραίνουν

protothema.gr