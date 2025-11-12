Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου, 2025
Κιλκίς: Κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος με τον μπαλτά τη μηριαία αρτηρία και πέθανε

Στη θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Μαυρονερίου Κιλκίς, λόγω του τραγικού θανάτου του 40χρονου κρεοπώλη του χωριού, ο οποίος έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία και πέθανε.

Σύμφωνα με το eidisis.gr, ο 40χρονος έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο Κιλκίς, και στο «Γεννηματάς» υπέκυψε στα τραύματά του.

Την ώρα που συνέβη το περιστατικό, ο 40χρονος έκοβε κρέας με τον μπαλτά, ωστόσο έκοψε τη μηριαία αρτηρία του και έχασε τη ζωή του.

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου.

