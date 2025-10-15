Κιλκίς: Ένας νεκρός σε αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ αλλοδαπών

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του στο Κιλκίς, κατά τη διάρκεια επεισοδίου με πυροβολισμούς μεταξύ αλλοδαπών.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Τετάρτης (15.10.25), στον ακριτικό οικισμό των Ευζώνων. Το θύμα διαπληκτίστηκε με άλλους αλλοδαπούς στη μέση του δρόμου. Ένας από αυτούς πυροβόλησε εναντίον του τραυματίζοντάς τον.

Ο άτυχος άντρας κινήθηκε προς το ξενοδοχείο “Χαρά” για να ζητήσει βοήθεια. Λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

15 Οκτ 2025

Ετικέτες: αλλοδαποί, Κιλκίς, νεκρός, πυροβολισμοί

