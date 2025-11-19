Κιλκίς: Αποκαλυπτήρια στη μνήμη του λοχαγού Δημήτρη Ξυλωμένου από τον Διπλάτανο Θέρμου

Αποκαλυπτήρια της αναθηματικής στήλης του λοχαγού Δημήτρη Ξυλωμένου από τον Διπλάτανο Θέρμου πραγματοποιήθηκαν στον Άγιο Μάρκο του Δήμου Κιλκίς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων και συγγενών του τιμώμενου. Ο Δημήτριος Ξυλωμένος καταγόταν από το χωριό Διπλάτανος Θέρμου. Υπηρέτησε στην εθνοφυλακή και συμμετείχε ενεργά ως ανθυπολοχαγός του Σώματος Πεζικού σε επιχειρήσεις του εθνικού στρατού. Έπεσε μαχόμενος στη θέση R/o45 των Κρουσίων σε ηλικία 26 ετών και ετάφη στο κοιμητήριο του Αγίου Μάρκου. Για τη θυσία του στην Πατρίδα προήχθη με βασιλικό διάταγμα στον βαθμό του λοχαγού.

Η ανακοίνωση του Δήμου Κιλκίς:

Σε κλίμα συγκίνησης τα αποκαλυπτήρια της αναθηματικής στήλης του λοχαγού Δημητρίου Ξυλωμένου στον Άγιο Μάρκο

Με μια λιτή αλλά περιεκτική τελετή ο Δήμος Κιλκίς και ο Σύλλογος Συνταξιούχων Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων ν. Κιλκίς τίμησαν χθες στον Άγιο Μάρκο τον λοχαγό Δημήτριο Ξυλωμένο από τον Διπλάτανο Αιτωλοακαρνανίας, ο οποίος έπεσε μαχόμενος για την Πατρίδα στο ύψωμα R/045- 990 των Κρουσίων, λίγους μήνες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου.

Στη μνήμη του τοποθετήθηκε αναθηματική στήλη στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου ήταν και το αρχικό σημείο ταφής του.

Τα αποκαλυπτήρια της αναθηματικής στήλης, πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων ν. Κιλκίς Στράτος Ξηρουδάκης και η αδελφή του τιμώμενου προσώπου Ελένη Ξυλωμένου – Φωτίου σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, με τη συμμετοχή κατοίκων του Αγίου Μάρκου και παραστατών, ντυμένων με παραδοσιακές φορεσιές, από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Αγίου Μάρκου ‘’Οι Μωμόγεροι’’ και τον Σύλλογο Κρητών ‘’Το Αρκάδι’’.

Είναι καθήκον μας να κρατάμε πάντα αναμμένο το λυχνάρι της μνήμης ώστε να φωτίζεται η θυσία των νεκρών μας και να μεταλαμπαδεύεται ως ευθύνη και ιστορική υπενθύμιση σε εμάς και στις νεότερες γενιές, τόνισε στον χαιρετιστήριο λόγο του ο Δήμαρχος Κιλκίς εξηγώντας το νόημα απόδοσης της οφειλόμενης τιμής στον αείμνηστο λοχαγό, ενώ ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων ν. Κιλκίς απευθυνόμενος στις συγγενείς του τιμώμενου προσώπου, στην αδελφή και στην ανιψιά του Δήμητρα που φέρει το όνομά του, τόνισε ότι πρέπει να είναι περήφανες και να τον θυμούνται με ευγνωμοσύνη.

Με φωνή ραγισμένη από τη συγκίνηση, η μικρότερη αδελφή του αείμνηστου λοχαγού Ελένη ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία της τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του, γιατί όπως ανέφερε, φανερώνει ευαισθησία και σεβασμό σε κάθε Έλληνα που έδωσε τη ζωή του για την Πατρίδα. Μοιράστηκε μάλιστα με τους παριστάντες μια τελευταία τρυφερή ανάμνηση που έζησε με τον αδελφό της, όταν ήταν τεσσάρων χρόνων και της είχε υποσχεθεί να την σπουδάσει δασκάλα. Η ίδια έγινε νηπιαγωγός, δίχως όμως να γευτεί τη χαρά της επιτυχίας της με τον αδελφό της.

Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Δημητρίου Ξυλωμένου έψαλαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Βασίλειος Σαββίδης και ο εφημέριος του Αγίου Μάρκου Ευάγγελος Μενεξές. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων, την τήρηση ενός λεπτού σιγής και τον εθνικό μας ύμνο.

Την τελετή των αποκαλυπτηρίων της αναθηματικής στήλης του λοχαγού Δημητρίου Ξυλωμένου τίμησαν με την παρουσία τους ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Βασίλειος Σαββίδης, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου, ο Δήμαρχος Κιλκίς Δημήτρης Κυριακίδης, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς Γιάννης Χατζηαποστόλου, οι Αντιδήμαρχοι Θεμιστοκλής Ανθρακίδης, Γιώργος Μπαλάσκας, Θεμιστοκλής Κοσμίδης, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Κωνσταντίνος Μπλούκος, ο Πρόεδρος του Αγίου Μάρκου Αθανάσιος Σεφερίδης, ο κ. Ευάγγελος Σεφερίδης εκπροσωπώντας τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Νέας Σάντας, ο Πρόεδρος Στράτος Ξηρουδάκης και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Συνταξιούχων Πολιτικών Δημοσίων Υπαλλήλων ν. Κιλκίς, ο εκπρόσωπος του Πατριωτικού Δημοκρατικού Λαϊκού Κινήματος ‘’Νίκη’’ Φώτης Γεωργιάδης, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς Θεόφιλος Τυρεκίδης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Κιλκίς Σπυρίδων Τσερτσίδης, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Κιλκίς Μηνάς Παπαδόπουλος, ο πρώην Κοινοτάρχης Αγίου Μάρκου Ευστάθιος Τσαρίδης και οι κάτοικοι του Αγίου Μάρκου.

Δείτε φωτογραφίες: