Κίλι Σφακιανάκη: Σήμερα η νεκροψία της – Επιθυμία της ήταν η αποτέφρωση

Σήμερα η νεκροψία της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, η οποία το βράδυ της Κυριακής (02.11.2025), ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, άφησε την τελευταία της πνοή.

Το πρωί της Τρίτης (04.11.2025) στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 μεταδόθηκε ένα ρεπορτάζ για την υπόθεση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη, που τα τελευταία χρόνια έπασχε από Πάρκινσον. Όπως αναφέρθηκε η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη θα μεταφερθεί σήμερα από το Ασκληπιείο στο Γουδί, όπου βρίσκεται το νεκροτομείο Αθηνών.

Εκεί θα γίνει νεκροψία και νεκροτομή, επειδή ο θάνατός της ξαφνικός και δεν έγινε εντός νοσοκομείου. Επομένως, αυτή η διαδικασία, βάση πρωτοκόλλου, είναι απαραίτητη.

Επίσης, αναφέρθηκε ότι και τα δύο της παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο χθες, όπου βρίσκεται η σορός, ενώ ο Νότης Σφακιανάκης παραμένει βουβός και κλεισμένος στο σπίτι του, καθώς δεν εμφανίστηκε καθόλου στο νοσοκομείο.

Η κόρη της Κίλι Σφακιανάκη, Αφροδίτη, είναι συντετριμμένη από τον χαμό της μητέρας της, όπως και ο αδελφός της, Απόλλωνας. Το ίδιο πόνο νιώθει και ο πατέρας τους, ο οποίος, όπως ανέφερε το ρεπορτάζ, δεν μπορεί να διαχειριστεί την απώλεια της συζύγου του.

Τέλος αναφέρθηκε ότι είναι πιθανόν η Κίλι Σφακιανάκη να μην ενταφιαστεί, αλλά να γίνει καύση της σορού της, καθώς η επιθυμία της ήταν να γίνει αποτέφρωση. Ωστόσο, η οικογένεια του Νότη Σφακιανάκη, που θρηνεί για τον χαμό της καλλονής που άφησε τη Βρετανία και παντρεύτηκε τον άρχοντα του λαϊκού τραγουδιού δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τις προθέσεις της.

