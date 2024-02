KIFISSOS: Οπτικοακουστική εγκατάσταση για το αστικό τοπίο στο Space52

Τι βλέπουμε όταν κοιτάζουμε τη φύση μέσα στον αστικό σχεδιασμό; Αυτό είναι ήδη μια πολιτιστική ματιά αφού μεταφέρουμε μέσα μας τη γνώση και το συγκείμενο. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον δεν συνδέεται πάντα με την πρώτη ύλη των στοιχείων της. Η αντίληψη διαμεσολαβείται πάντα.

Με αυτήν την καλλιτεχνική συνεργασία έρχονται κοντά οι πρακτικές δύο καλλιτεχνών που αμφότεροι παρατηρούν το αστικό τοπίο δίνοντας έμφαση στην εμπειρία του τόπου μέσω της αισθητηριακής παρατήρησης, σχολιάζοντας την κατάχρηση των φυσικών πόρων από την ανθρωπότητα.

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα και η αντιμετώπιση τους απαιτεί γεφύρωση μεταξύ της επιστήμης, της τέχνης και των ανθρωπιστικών σπουδών. Αυτή η οπτικο-ακουστική εγκατάσταση έχει σκοπό να ανοίξει μια συζήτηση καθώς και προσωπικό αναστοχασμό γύρω από την κατάσταση του κατοικημένου χώρου και τι αυτός αποκαλύπτει στην ανθρωπότητα.

Προερχόμενοι από διαφορετικά καλλιτεχνικά πεδία, η Κατερίνα Μπότσαρη και ο Karl Heinz Jeron επιχειρούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ οπτικής και ηχητικής εμπειρίας. Tο τοπόσημο των εναπομεινασών διαφημιστικών πινακίδων αποτελεί ένα τεχνητό στοιχείο και το βουνό είναι το φυσικό σημαίνον του Αττικού τοπίου απ’ όπου το νερό αναβλύζει. To βασικό αντικείμενο της έρευνας της Μπότσαρη βρίσκεται στην πρακτική ανάδειξης αρχιτεκτονικών παραδοξοτήτων, σαν εισβολείς στο φυσικό περιβάλλον. Οι γιγαντιαίας κλίμακας μεταλλικές δομές αποτελούν τις αναλογικές “οθόνες” που επικοινωνούσαν μια ποικιλία καταναλωτικών μηνυμάτων κατά την προ-ψηφιακή εποχή. Το ακουστικό μέρος του Karl Heinz Jeron περιλαμβάνει πολλές συζευγμένες ηλεκτρονικές συσκευές ήχου που μεταβιβάζουν δεδομένα από (sonification*) τον ποταμό Κηφισό. Οι επιτόπιες ηχογραφήσεις, η ηλεκτροχημική ανάλυση δειγμάτων νερού και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν ένα μουσικό κομμάτι. Ο στόχος είναι να διατυπωθούν μουσικο-ακουστικές ιδιότητες του νερού για ένα ηχητικό τοπίο.

*Sonification

Ο όρος Sonification (ηχοποίηση) που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση αναφέρεται στην τεχνική και τη διαδικασία, τον αλγόριθμο. Όπως ορισμένες οπτικοποιήσεις (visualization) δεδομένων μπορεί να «βλέπονται» ως τέχνη, οι ηχητικές εικόνες μπορεί να ακουστούν ως «μουσική». Η ηχοποίηση – το ακουστικό ισοδύναμο της επιστημονικής οπτικοποίησης – καθιερώνεται σταδιακά όλο και περισσότερο. Είναι η χρήση ήχου χωρίς ομιλία για τη μετάδοση πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, η ηχοποίηση είναι ο μετασχηματισμός των σχέσεων δεδομένων σε αντιληπτές σχέσεις σε ένα ακουστικό σήμα για σκοπούς διευκόλυνσης της επικοινωνίας ή της ερμηνείας.

Λίγα λόγια για την Κατερίνα Μπότσαρη

Η Κατερίνα Μπότσαρη είναι διδάκτωρ του Τμήματος Εικαστικών στην AΣΚΤ (Αθήνα) και έχει μεταπτυχιακό στη ζωγραφική από το The Slade (Λονδίνο). Η πρακτική της εγείρει ζητήματα μνημειακότητας, κατανάλωσης και κατάληψης χώρου στη δημόσια σφαίρα. Είναι η συντονίστρια της ομάδας asfaless μιας συλλογικής τέχνης-φοιτητών που κάνει δράσεις στον δημόσιο χώρο που αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ανησυχιών. Είναι ιδρυτικό μέλος του backspace, ενός πειραματικού ανεξάρτητου χώρου στην Αθήνα. Έχει πραγματοποιήσει 5 ατομικές εκθέσεις σε Λονδίνο και Αθήνα και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις σε Λονδίνο, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Τορόντο, Κρήτη, Πάτρα και Νιούκαστλ. Το καλοκαίρι του 2017 συνεπιμελήθηκε την εικαστική έκθεση «BOOBS-The Semiology of στήθος» στο TAF / The Art Foundation στην Αθήνα. Έχει συμμετάσχει στο residency του Maison Maca (Αθήνα 2016) και της Florence Trust (Λονδίνο 2011-2012). Το 2006 εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 4η Παγκόσμια Μαθητική Τριενάλε της Κωνσταντινούπολης. Η Κατερίνα Μπότσαρη γεννήθηκε στην Πάτρα το 1980. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Λίγα λόγια για τον Karl Heinz Jeron

Ο Karl Heinz Jeron γεννήθηκε στο Memmingen της Γερμανίας το 1962. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα από το 2018. Η τέχνη του ασχολείται με την καθημερινή κουλτούρα, την αντίληψη των μέσων ενημέρωσης και την επεξεργασία πληροφοριών. Δημιουργεί εμπειρίες παρά αντικείμενα. Η δουλειά του Jeron εκτείνεται από το ρομπότ που τραγουδάει και χορεύει Sim Gishel, μέχρι συνθέσεις για ηλεκτρισμένα σάπια λαχανικά και ακουστικούς ξεναγούς σε χερσαία αιολικά πάρκα. Πρόσφατες εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνεργασίες περιλαμβάνουν Athens Digital Arts Festival, ZKM Karlsruhe, Ars Electronica Linz, Documenta X, ICA London, Walker Art Museum Minneapolis, Berlinischen Galerie Berlin και Museum of Modern Art San Francisco.

Λίγα λόγια για το PS:

Το PS: είναι μια ζωντανή και ποικιλόμορφη ομάδα εικαστικών καλλιτεχνών που στοχεύει να ενισχύσει την επικοινωνία μεταξύ καλλιτεχνών, φιλότεχνων και όσων τυχαίνει να πέφτουν πάνω στα έργα που παρουσιάζει. Από κοινού χρησιμοποιούν ένα μοντέλο δημιουργίας εκθέσεων που εστιάζει στη σημασία της διευκόλυνσης των καλλιτεχνών με έναν ανοιχτό χώρο για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και το εν εξελίξει έργο τους σε ένα διαφορετικό κοινό. Διοργανώνουν και φιλοξενούν εκδηλώσεις – καλλιτεχνικές εκθέσεις, συναυλίες, πειράματα, χάπενινγκ, προβολές, εργαστήρια και ξενώνες. Το PS: είναι χωρίς χώρο αυτή τη στιγμή αλλά δραστηριοποιείται ως PS: Νομαδικό σε συνεργασία με διαφορετικούς χώρους τέχνης και καλλιτέχνες για να συνεχίσει να πειραματίζεται και να δημιουργεί.