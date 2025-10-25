Κηφισιά - Παναιτωλικός: Εκπληκτικό σουτ του Κοντούρη και ισοφάριση στο 1-1!

Με 1-1 ισοφάρισε ο Κοντούρης στο 37ο λεπτό του αγώνα του Παναιτωλικού κόντρα την Κηφισιά, με φανταστικό γκολ.

Στο 45+3 κίτρινη κάρτα για τον Τεττέι

Νέα προσπάθεια στο 45+2 για την Κηφισιά με τον Πόμπο, πέρασε ο κίνδυνος για την άμυνα του Παναιτωλικού

Δύο λεπτά έξτρα χρόνος

Κίτρινη κάρτα στο 41ο λεπτό για τον σκόρερ της Κηφισιάς Πόμπο

Κεφαλιά του Σιμόν στο 40ο λεπτό για την Κηφισιά

Γκοοοοοοοοοοοοοοοοοοολ! Στο 37ο λεπτό ο Κοντούρης απαντά σχεδόν με τον ίδιο τρόπο σε εκείνο του Πόμπο με ένα εξίσου τρομερό και φοβερό σουτ

Στο 33ο λεπτό ο Μανρίκε ύστερα από κούρσα που έκανε προσπάθησε να βρει κάποιον συμπαίκτη αλλά δεν υπήρξε κανείς εκεί που έπρεπε

Κι άλλη δυνατή στιγμή για την Αγρινιώτικη Π.Α.Ε. στο 280 λεπτό αλλά σώζει τους Γηπεδούχους ο Ραμίρε

Πολύ καλή στιγμή στο 26ο λεπτό με τον Άλεξιτς για τον Παναιτωλικό

Προσπάθεια του Πέρεθ στο 22ο λεπτό για το 2-0 όμως ο Τσάβες ήταν εκεί

Γκολ! στο 19ο λεπτό η Κηφισιά μετά από ένα τρομερό σουτ του Πόμπο ανοίγει το σκορ στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης στη Νίκαια

Στο 18ο λεπτό νέα προσπάθεια για την Κηφισιά με Τεττέι και Λαρουσί

Προσπάθεια του Μπουχαλάκη στο 12ο λεπτό να στείλει τη μπάλα στον Μίχαλακ όμως έβαλε παραπάνω δύναμη απ’ όλη έπρεπε στην προσπάθεια για σωστή μετάβαση

Στο 5ο λεπτό ο Παντελίδης είχε μια πολύ καλή στιγμή στο ματς, όμως ο Τσάβες έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα στην εστία του