Κηφισιά: «Ανάπηρη» Ρομά τρέχει και χτυπά δημοσιογράφο - «Φύγε μη σου τραβήξω καμία»

Σε δημοσιογράφο επιτέθηκε δήθεν ανάπηρη Ρομά που ζητιάνευε στην Κηφισιά, η οποία, όταν είδε την κάμερα, άρχισε να τρέχει και χτύπησε στο κεφάλι.

Γυναίκες Ρομά ζητιανεύουν στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς, υποδυόμενες τις άπορες μητέρες και τις ανάπηρες, ωστόσο η δράση τους αποκαλύφθηκε, όταν επιτέθηκαν στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star.

H «ανάπηρη» γυναίκα, όταν είδε την κάμερα, άρχισε να… τρέχει, ενώ χτύπησε στο κεφάλι τον δημοσιογράφο του καναλιού, με το πλακάτ που έγραφε «βοηθήστε με»!

«Κυρία, περπατάτε τώρα; Πριν από λίγο δεν μπορούσατε να κουνηθείτε», ρώτησε ο δημοσιογράφος για να δεχθεί επίθεση.

Πριν από λίγα λεπτά ήταν «ανάπηρη» και ζητιάνευε στο πεζοδρόμιο. Ζητούσε ελεημοσύνη από τις περαστικές. Με τρεμάμενη φωνή έλεγε ότι δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της και ότι πεινούσε.

Όταν η γυναίκα είδε να την τραβάει η κάμερα αποκάλυψε ποια πραγματικά είναι, απειλώντας: «Ρε φύγε, μην σηκωθώ πάνω και σου τραβήξω καμία!»

«Γιατί τραβάς, εσύ; γιατί τραβάς;» ακούστηκε να λέει στον εικονολήπτη του Star, του οποίου χτύπησε την κάμερα.

Δείτε το βίντεο:

Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε στηθεί με ένα παιδάκι έξω από κατάστημα καλλυντικών στη Λεβίδου και ζητούσε χρήματα. Στο βίντεο φαίνεται πώς πέταξε το καρότσι για να έχει την άνεση να χτυπήσει το τηλεοπτικό συνεργείο.

Πηγή: reader.gr