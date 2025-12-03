ΚΗΦΗ Μεσολογγίου: Ξεκινά η κατάθεση αιτήσεων 25 θέσεων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Το ΚΗΦΗ Μεσολογγίου, ενημερώνει πως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ξεκινά η κατάθεση αιτήσεων για 25 θέσεων στο Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων

Ξεκινά την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών για την πλήρωση των 25 θέσεων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η) του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, με την προθεσμία να λήγει την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου καλεί τους δυνητικά ωφελούμενους (ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, με κινητικές δυσκολίες ή άνοια),των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα τους, να καταθέσουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο Κ.Η.Φ.Η του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν και περιλαμβάνουν:

Α) Σίτιση (πρωινό)

Β) Νοσηλευτική φροντίδα

Γ) Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης

Δ) Ατομική Υγιεινή

Ε) Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και

Ζ) Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Η δομή θα λειτουργείσε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής από 5/12/2025 έως και 19/12/2025 και κατά τις ώρες 08:00 π.μ έως 14:00 μ.μ.:

Α)Στο ΚΗΦΗ (πρώην ΚΑΠΗ) Σπύρου Τρικούπη 31 τηλ: 2631024660

Β) Στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Κέντρο Κοινότητας, Σταυροπούλου 31, τηλ: 2631363430, 2631363431

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής για τον έμμεσα ωφελούμενο είναι:

1. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (αν οι ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ, Εάν είναι Έλληνες ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς).

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος

4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ ή οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται το ΑΜΚΑ

5. Γνωμάτευση ποσοστού αναπηρίας Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.) εφόσον πρόκειται για άτομο με ειδικές ανάγκες

6. Ιατρική γνωμάτευση εάν ο/η ωφελούμενος/η είναι μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος/η

Δικαιολογητικά που καταθέτουν και οι φροντιστές τους, είναι τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (αν οι ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ, εάν είναι Έλληνες ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς)

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος

4. Γνωμάτευση ποσοστού αναπηρίας Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α) εφόσον πρόκειται για ΑμεΑ ή υπάρχουν στην οικογένεια ΑμεΑ

5. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος εφόσον πρόκειται για πολύτεκνη οικογένεια

6. Κάρτα Ανεργίας ή Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (εάν υπάρχει)

7. Σύμβαση Εργασίας (εάν υπάρχει)

8. Βεβαίωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία

Περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις, τους δικαιούχους και τα δικαιολογητικά στο σύνδεσμο: http://messolonghi.gov.gr/?p=22113