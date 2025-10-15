Κηδεία Άννας Κυριακού: Αγαπημένα πρόσωπα οδηγούν τη «θεία Μπεμπέκα» στην τελευταία της κατοικία

Θλίψη στην κηδεία της Άννας Κυριακού, όπου φίλοι, συγγενείς και πρώην συνεργάτες λένε το τελευταίο αντίο στην αγαπημένη ηθοποιό.

Η κηδεία της πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη (15.100.25) στο Α νεκροταφείο Αθηνών, με τον γιο της να είναι τραγική φιγούρα. Εκείνος ήταν που την εντόπισε νεκρή στο κρεβάτι της – δείτε τι αποκάλυψε για το θάνατό της.

Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, έχοντας ζήσει μια πολύ όμορφη και πλούσια ζωή. Πρωταγωνίστησε σε επιτυχημένες σειρές και παραστάσεις, ενώ άφησε το δικό της «σημάδι» στην υποκριτική.

Κατάφερε μάλιστα λίγο πριν πεθάνει να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, να ολοκληρώσει τη βιογραφία της, ένα βιβλίο που όταν θα είναι έτοιμο θα κυκλοφορήσει.

Εικόνες από την κηδεία της Άννας Κυριακού

Μεταξύ άλλων καλλιτεχνών, στο τελευταίο αντίο βρίσκεται και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος ήταν εκείνος που ανακοίνωσε το θάνατό της. «Είναι χρέος μας να βρισκόμαστε στο τελευταίο αντίο. Έδωσε μαθήματα ήθους. Μόνο σεβασμός πρέπει να αποδίδεται», δήλωσε μεταξύ άλλων.

«Ευτυχισμένη έφυγε, είχε τον γιο της και τον εγγονό της κοντά της. Ήταν ευτυχισμένη που ολοκλήρωσε τη βιβλιογραφία της. Τα έκανε όλα στη ζωή. Είχε μια ιστορία πίσω της 70 χρόνων. Ήθελε όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι, να έχουμε αγάπη. Είχε πολύ χαρά για τη βιβλιογραφία της. Θα μου λείψει, αλλά και δεν θα μου λείψει», είπε ο γιος της, Χρήστος Αποστολίδης στις κάμερες.

Η θρυλική ζωή της θείας «Μπεμπέκας», Άννας Κυριακού, μέσα από άγνωστες φωτογραφίες

Γράφει η Τζώρτζια Συρίχα

«Μια ζωή γεμάτη, μια γυναίκα που τα χόρτασε όλα». Αν βάζαμε έναν τίτλο στην ζωή της θρυλικής «Μπεμπέκας» Άννας Κυριακού, που αγαπήσαμε στην θρυλική σειρά του Mega οι «Τρεις Χάριτες», αυτός θα ήταν. Η αγαπημένη ηθοποιός, σύμφωνα με τον μοναχογιό της Χρήστο Αποστολίδη, το τελευταίο διάστημα στα 94 χρόνια της, νοσηλεύεται με προβλήματα υγείας, λόγω προχωρημένης ηλικίας, σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας, ύστερα από εισήγηση των γιατρών.

Η ηθοποιός τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ζούσε πολλά χρόνια στο κέντρο της Αθήνας και ήταν αφοσιωμένη στο να συλλέγει φωτογραφίες και να γράφει ένα βιβλίο με τα βιώματά της.

Η παρέα της Άννας Κυριακού στις Τρεις Χάριτες

Μια ζωή πολύ γεμάτη και σπουδαία που έζησε με μεγάλους πρωταγωνιστές, με πολύ σημαντικούς ανθρώπους και με συνεργασίες που της χάρισαν ανεπανάληπτες στιγμές. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν κρατούσε επαφές με πολλούς συναδέλφους της, οι περισσότεροι άλλωστε έχουν «φύγει» από την ζωή και αυτό την πονούσε ιδιαίτερα… Από την παρέα των τριών αδελφών του Mega, μόνο η Νένα Μεντή της είχε απομείνει από τις τρεις ανιψούλες της σειράς και με αυτήν επικοινωνούσε ελάχιστα πια…

Θυμάται όμως γέλια, όμορφες στιγμές και πολλή ζεστασιά που πήρε από όλους τους συνεργάτες και τους σεναριογράφους, τον Ρέππα, τον Παπαθανασίου, μια παλιοπαρέα που ξενυχτούσε στα γυρίσματα και που δεν την ένοιαζαν όσες ώρες ατελείωτες και αν περνούσαν μέσα στο πλατό. Η Άννα Κυριακού ζούσε με τις έντονες αναμνήσεις της και συχνά – πυκνά έλεγε με παράπονο: «μόνοι μας ερχόμαστε και μόνοι μας φεύγουμε».

Η ηθοποιός δεν έδινε συχνά συνεντεύξεις, δεν ήταν κάτι ούτε που επιζητούσε ιδιαίτερα, την ένοιαζε μόνο η δουλειά της και η οικογένειά της. Μια οικογένεια πολύ αγαπημένη και δεμένη, εκείνη αφοσιωμένη πολλά χρόνια στον άντρα της γνωστό μοντερνιστή αρχιτέκτονα Μαργαρίτη Αποστολίδη, με τον οποίο απέκτησαν έναν γιο, τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Αποστολίδη, Πρόεδρο της Ελληνικής MENSA. Ο άντρας της και ο μοναχογιός της ήταν οι μεγάλες της αδυναμίες.

Το νοικοκυρεμένο σπίτι της Άννας Κυριακού είναι «φορτωμένο» με αναμνήσεις και φωτογραφίες, με βιβλία και οικογενειακά άλμπουμ. Με αυτά ξεχνιόταν το τελευταίο διάστημα και η ζωή της περνούσε από μπροστά της σαν ταινία.

Από την πείνα της κατοχής στην λάμψη του Θεάτρου

Η Άννα Κυριακού σπούδασε στην Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου καθώς και στην Σχολή Ντιλέν στο Παρίσι, έχοντας καθηγητή τον Ζαν Βιλάρ. Έκανε σημαντικές συνεργασίες με τους θιάσους Μανωλίδου – Παππά, Βασίλη Λογοθετίδη, Κατερίνας, Μάνου Κατράκη, τον Μίμη Φωτόπουλο, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Ορέστη Μακρή.

Δίπλα στους μύθους όπως ήταν η Κατίνα Παξινού, η Αλέκα Κατσέλη, η Ρένα Βλαχοπούλου η νεαρή τότε Άννα διδάχτηκε πολλά… Όλες αυτές τις αναμνήσεις ζωής ήθελε να τις μαζέψει σε ένα βιβλίο για τον πόλεμο και το Έπος του ΄40.

Η Άννα Κυριακού παιδί γεννημένο μέσα στον πόλεμο, έζησε κατοχή, εμφύλιο, μιλούσε με στενοχώρια για εκείνη την περίοδο της ζωής της, όταν θυμόταν τα δύσκολα παιδικά χρόνια της και τις εικόνες που της έμειναν βαθιά χαραγμένες στο μυαλό. Την φτώχεια που έζησε με την οικογένειά της, τα πτώματα των γειτόνων της που αντίκριζε κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα του σπιτιού της για να ψάξει ψίχουλα να χορτάσει την πείνα της… Και όταν ο πόλεμος τελείωσε και εκείνη πλέον ως ενήλικη έμπαινε στον λαμπερό κόσμο του θεάτρου, οι εικόνες άλλαξαν στα μάτια της, αλλά ποτέ δεν καβάλησε καλάμι …

Από το Εθνικό στην τηλεόραση

Τα ελληνικά σίριαλ ήταν ένα μικρό μέρος, μπροστά σε μια τόσο σημαντική καριέρα που είχε. Και όμως! Ο κόσμος την γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τις ελληνικές σειρές, την ξεχώρισε για την ραφινάτη εμφάνισή της και την χαρακτηριστική φωνή της. Διάλεγε τους ρόλους της πάντα με πολύ αυστηρά κριτήρια όποιοι και αν ήταν αυτοί, όπως και υπερηφανευόταν για όλους.

Η Άννα Κυριακού έκανε το ντεμπούτο της σε ηλικία 20 ετών στην ταινία «Ερωτικό παιχνίδι» και πολύ αργότερα την αγαπήσαμε στις ελληνικές ταινίες «Ζητείται επειγόντως γαμπρός» σαν Τζένη στο πλευρό της Ρένας Βλαχοπούλου, σαν πονηρό θηλυκό στην ταινία «Ζητείται Ψεύτης» στο πλευρό του Παντελή Ζερβού και του Ντίνου Ηλιόπουλου, στον guest ρόλο της θείας Μάρως στην σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» σε ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο στο οποίο προσπαθούσε να φέρει κοντά την ανιψιά της Ελένη με τον Βυζαντινολόγο, Κωνσταντίνο Κατακουζηνό. Μια από τις τελευταίες της εμφανίσεις στην τηλεόραση ήταν το 2007 στην σειρά «Επτά Θανάσιμες Πεθερές».

Η ηθοποιός είχε πάντα έναν καλό λόγο να πει για τους συναδέλφους της. Θυμόταν ευχάριστα τα αστεία του Ηλιόπουλου και τις αξέχαστες ατάκες της Βλαχοπούλου που οι περισσότερες ήταν εκτός σεναρίου. Εκείνη δεν την ενδιέφεραν ποτέ τα φώτα και η κοσμική ζωή, δεν τα σνόμπαρε, όμως ήταν ιδιαίτερα ντροπαλή, προτιμούσε την ηρεμία και τα απόμερα στέκια για φαΐ και πολλές συζητήσεις με φίλους και ανθρώπους έξω από τα καλλιτεχνικά πηγαδάκια.

Η συνέχεια της «Μπεμπέκας» που δεν είδαμε ποτέ…

Ο ρόλος της «Μπεμπέκας» της άλλαξε την κοσμοθεωρία και την έκανε να αναρωτιέται πολλές φορές, πως ήταν δυνατόν, εκείνη που είχε ζήσει σε πρωταγωνιστικούς ρόλους δίπλα σε τέτοια “θηρία” του θεάτρου, να την αγαπήσει η νεολαία και να την μάθει μέσα από την φιγούρα της θείας του δημοφιλούς σίριαλ, που ακόμα και σήμερα που παίζεται σε επαναλήψεις, κάνει διψήφια νούμερα τηλεθέασης.

Στις «Τρεις Χάριτες» από το 1989 μέχρι το 1992, η «Μπεμπέκα» ήταν η πιο αγαπημένη θεία της ελληνικής τηλεόρασης… «Μα καλά βρε παιδί μου, από την Μπεμπέκα;» αναρωτιόταν η ηθοποιός πολλές φορές για την δύναμη της τηλεόρασης. Στο δικό της μυαλό σημαντικοί ρόλοι ήταν περισσότερο αυτοί του θεάτρου, η σκηνή του για εκείνη ήταν γοητεία και έρωτας ψυχής. Άλλωστε ήταν πολύ προχωρημένο για εκείνη την εποχή μια ηθοποιός θεάτρου να παίξει στην τηλεόραση, οι ηθοποιοί δεν τολμούσαν να παίξουν και θεωρούσαν «παρακατιανούς» τους τηλεοπτικούς ρόλους. Την έπεισαν ο Ρέππας – Παπαθανασίου με πολύ κόπο.

Ο ένας από τους σεναριογράφους της σειράς Μιχάλης Ρέππας όταν έδωσε στον «Εξώστη» και στον δημοσιογράφο Χρήστο Σετανίδη, μια συνέντευξη είπε για την Άννα Κυριακού: «Δε βάλαμε ποτέ με το μυαλό μας, πως ο ρόλος της Μπεμπέκας “τραβάει”, ας το μεγαλώσουμε. Εμάς μας δίνουν εντολή, οι ίδιοι οι ηθοποιοί ασυνείδητα, χωρίς να το ξέρουν και να χωρίς να το επιδιώκουν. Αυτές οι 4 γυναίκες, μας εμπνεύσαν τόσο πολύ, που κάναμε 90 επεισόδια για αυτές, και πιθανότατα θα μπορούσαμε κι άλλα».

Στις 22 Απριλίου 1992, προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της λατρεμένης σειράς. Ένα χρόνο μετά, οι 3 αδερφές θα ξανασμίγανε τηλεοπτικά, στην κωμική σειρά του Mega, «Η Ελίζα και οι άλλοι», με πρωταγωνίστριες τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου και τη Μάρθα Βούρτση. Αυτή θα ήταν η τελευταία φορά, που θα τις βλέπαμε μαζί σε σειρά, μέχρι που ανακοινώθηκε, πως με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας του Mega, θα γινόταν η επανένωση, με κάποια ειδικά επεισόδια. Δυστυχώς, η οικονομική κρίση, δεν επέτρεψε να υλοποιηθεί η ιδέα.

«Πολύ μεγάλο κρίμα που δεν έγινε, στεναχωριέμαι πολύ. Θα ήταν μια αστυνομική ιστορία σε τέσσερις συνέχειες. Θα πηγαίνανε σε ένα γηροκομείο να δούνε τη νταντά τους, και θα βλέπανε μία άλλη, γιατί θα μπέρδευαν τους θαλάμους. Αυτήν την άλλη όμως, την κυνηγούσε μια συμμορία, γιατί ήξερε το μυστικό ενός θησαυρού και θα άρχιζε να τις κυνηγάει η συμμορία, θα πιάνανε όμηρο τη Μπεμπέκα. Αλλά δυστυχώς η κρίση δεν μας άφησε να γίνει», λέει ο Μιχάλης Ρέππας και αποκαλύπτει για πρώτη φορά, το σενάριο που είχαν στο μυαλό τους με τον Θανάση Παπαθανασίου για το μέλλον της «Μπεμπέκας».

Το «αντίο» στην τηλεοπτική ανιψιά της

Στις 11/11/2022 ο καλλιτεχνικός κόσμος δηλώνει συντετριμμένος από την απώλεια της Μίνας Αδαμάκη που έφυγε από την ζωή μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η Άννα Κυριακού αποχαιρέτησε με πόνο ψυχής την μια ανιψιά της και είπε το δικό της σπαρακτικό αντίο στην εφημερίδα Espresso: «Γλυκύτατή μου Μίνα. Πίστευα ότι θα το ξεπεράσεις και θα είναι ένα ψέμα η αρρώστια σου. Μάθαινα νέα σου. Ταλαιπωρήθηκες, γλυκό μου και καλόκαρδο κορίτσι. Ό,τι και να πω εγώ για σένα είναι πολύ λίγο μπροστά στην καλοσύνη που εξέπεμπες. Περάσαμε μαζί τρία ολόκληρα χρόνια με παρασκήνια που όμοιά τους δεν είχα ξαναπεράσει με άλλους συναδέλφους. Πόσα γέλια, πόσες αγκαλιές, πόσες υπέροχες στιγμές μαζί. Γλυκιά μου Μίνα, καλό ταξίδι και φωτεινό. Θα είσαι για πάντα στην καρδιά, στο μυαλό και στις αναμνήσεις μου».

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi