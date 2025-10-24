Κι όμως, σήμερα είναι Παγκόσμια Ημέρα Πατσά! Πώς καθιερώθηκε

Η 24η Οκτωβρίου είναι Παγκόσμια Ημέρα πατσά και χρονολογείται από πάρα πολύ παλιά.

Η πρωτοβουλία του εορτασμού του προέρχεται από την Αγγλία και συγκεκριμένα από την «Επιτροπή Εμπορίας του Πατσά» («Tripe Marketing Board»), που προσπαθεί μέσω διαδικτύου να προωθήσει την κατανάλωσή του.

Η επιλογή της 24ης Οκτωβρίου πάει πίσω στον 17ο αιώνα. Την ημερομηνία αυτή του 1662, ο Άγγλος δημόσιος λειτουργός και βουλευτής Σάμιουελ Πιπς (1663-1703), συγγραφέας του πιο προβεβλημένου προσωπικού ημερολογίου στη Μεγάλη Βρετανία, έγραψε «για ένα εξαιρετικό πιάτο πατσά», που μαγείρεψε ο ίδιος και έφαγε με τη συμβία του. Ήταν γαρνιρισμένο με μουστάρδα και το συνόδευσε μ’ ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, όπως έγραφε χαρακτηριστικά στο διάσημο «Ημερολόγιό» του.

κεντρική φώτο: Πιάτο με πατσά (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

