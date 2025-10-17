Κέρκυρα: Καταστροφή από φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων - Ταλαιπωρία και για τους κατοίκους χωριού

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες για να σβήσει η φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων στην Αλεπού Κέρκυρας.

Στην κατάσβεση πήραν μέρος 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα καθώς και η Πολιτική Προστασία.

Στην περιοχή ο καπνός ήταν έντονος και ενεργοποιήθηκε 112 που προέτρεπε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια του έχοντας κλείσει πόρτες και παράθυρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Καπνοί στην περιοχή #Αλεπού_Κέρκυρας λόγω πυρκαγιάς σε βιομηχανική εγκατάσταση ‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 17, 2025

Πηγή: corfutvnews.gr