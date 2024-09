Γεωργία: Η στιγμή που κεραυνός χτυπάει 32χρονο – «Ένιωθα ότι πεθαίνω, δεν μπορούσα να ανασάνω»

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από τη Γεωργία και έχουν καταγράψει την στιγμή που κεραυνός χτυπάει έναν νεαρό

Τα παπούτσια του διαλύθηκαν είχε αρκετά εγκαύματα στο σώμα του με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι ο τραυματισμός του δεν ήταν σοβαρός.

Του είπαν μάλιστα ότι από θαύμα δεν έχασε τη ζωή του.

Όταν μίλησε για την στιγμή που τον χτύπησε ο κεραυνός ο Πάβελ Σμιρνόφ είπε: «Το πρώτο που είδα ήταν ένα τούνελ με φως.

Μετά άκουσα από τα παιδιά ότι ήταν κεραυνός και άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι είχε συμβεί, αλλά ένιωθα ότι θα πεθάνω.

Είχα πλήρη απώλεια συνείδησης, είχα χάσει την αίσθηση των άκρων μου. Ένιωθα πόνο από εγκαύματα παντού.

Πονούσα εσωτερικά, πονούσα στα πόδια μου, πονούσε το δέρμα μου. Ήταν πολύ δύσκολο να απαντήσω, ένιωθα ότι δεν μπορούσα να ανασάνω.

Lightning struck a Russian man in Georgia

The incident occurred on one of the beaches in Batumi. A 32-year-old man with friends was on the pier and recording a video for social media. After being struck by lightning, the tourist collapsed to the ground, his clothes caught fire… pic.twitter.com/KI0GrosRMB

— NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2024