ΚΕΠ Ναυπάκτου και ΓΕΦ εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών ανακαίνισης

To ΚΕΠ Ναυπάκτου και και το γραφείο της Εφορίας (ΓΕΦ) θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών ανακαίνισης - Πώς θα εξυπηρετούνται οι πολίτες έως 22 Οκτωβρίου 2025

Λόγω εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης, το ΚΕΠ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας και το Γραφείο της Εφορίας (ΓΕΦ), το οποίο στεγάζεται στο χώρο του ΚΕΠ, δεν θα λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Τετάρτη 15.10.2025 έως και την Τετάρτη 22.10.2025.

Για επείγουσες περιπτώσεις το ανωτέρω διάστημα, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται τις καθημερινές ημέρες πλην Σαββάτου, στο ισόγειο του Δημαρχείου Ναυπάκτου και τις ώρες από 08:00 π.μ. έως 02:30 μ.μ.