Κέντρο Πρόληψης «Οδυσσέας»: Πρωινή βιωματική ομάδα γονέων στο Αγρίνιο - Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Πρωινή βιωματική ομάδα γονέων θα υλοποιήσει στο Αγρίνιο το Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «Οδυσσέας»- ΕΟΠΑΕ.

Η σχετική ανακοίνωση:

Ο ρόλος του γονιού χαρακτηρίζεται από συνεχείς προκλήσεις, χαρές, έντονες δυσκολίες και συνεχή διλήμματα για τις σχέσεις των μελών της οικογένειας μεταξύ τους. Επιπλέον οι απανωτές κρίσεις του παρόντος σε συνδυασμό με τους εξουθενωτικούς καθημερινούς ρυθμούς δημιουργούν συχνά ανασφάλειες και φόβους στους γονείς ως προς τους τρόπους με τους οποίους θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τα παιδιά τους στο σχολείο, στο σπίτι και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Το Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αιτωλ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»- ΕΟΠΑΕ, θα υλοποιήσει στο τρέχον έτος Βιωματική Ομάδα Γονέων. Αναγνωρίζοντας τα σύνθετα, πολύπλευρα και διαφορετικά αιτήματα των γονέων, που εξαρτώνται από τις ποικίλες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες διαβίωσης, το πλαίσιο της ομάδας γονέων θα είναι ανοικτό, προκειμένου να καλύψει όλα τα διαφορετικά αιτήματα των γονέων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ομάδας. Έτσι οι γονείς που θα συμμετέχουν θα λαμβάνουν άμεσα την ενδυνάμωση και τη συμβουλευτική που χρειάζονται σε πρακτικά θέματα που αφορούν στο παιδί τους.

Η ομάδα θα έχει διάρκεια 4 μήνες και οι συναντήσεις θα γίνονται μία φορά ανά δεκαπέντε μέρες (8 συναντήσεις συνολικά) για 2 ώρες (Οκτώβριος 2025- Ιανουάριος 2025).

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Υπεύθυνες ομάδας:

Κωστούλα Μάκη, Ψυχολόγος, ΜΑ., Ph.D- Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ

Λαμπρινή Τραυλού, Ψυχολόγος, MSc- Επιστημονικό Στέλεχος ΚΠ

Αιτήσεις μπορείτε να αποστέλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση odysse@agr.forthnet.gr από Τετάρτη 24/09/2025 έως και Παρασκευή 10/10/2025. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κ.Π «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» : Φλώρας Καραπαπά 3 και Δημοτσελίου, στον τρίτο όροφο, στην αίθουσα Εκπαίδευσης.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη

Dr Αθανασία Δημητρίου

Το έντυπο της αίτησης:

Σε μορφή Word:

Αίτηση-Ομάδας-Γονέων