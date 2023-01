Ken Block: Σοκαρισμένος ο μηχανοκίνητος αθλητισμός για το θάνατό του

Τα social media έχουν κατακλυστεί με μηνύματα για τον Ken Block, ο οποίος εκτός από οδηγός αγώνων ράλι, ήταν ιδιοκτήτης εταιρείας αθλητικών ειδών, αλλά και παραγωγός διάσημης εκπομπής στο youtube για αυτοκίνητα και όχι μόνο.

“Αναπαύσου εν ειρήνη” έγραψε ο 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC, Σεμπάστια Λεμπ, ενώ ο παλιός πρωταθλητής της Formula 1, Τζένσον Μπάτον δεν έκρυψε τα δικά του συναισθήματα. «Είμαι σοκαρισμένος από το θάνατο του Ken Block. Ήταν ένα μεγάλο ταλέντο που έκανε τόσα πολλά για το άθλημά μας. Ήταν ένας πραγματικός οραματιστής, διαθέτοντας ένα μοναδικό στιλ και ένα μεταδοτικό χαμόγελο. Το άθλημά μας έχασε σήμερα έναν από τους κορυφαίους, κυρίως όμως έναν εξαιρετικό άνδρα. Στέλνω αγάπη και αγκαλιές στην οικογένεια του Block».

In shock at the passing of Ken Block.

Such a talent that did so much for our sport. He was a true visionary with his own unique style & infectious smile.

Our sport lost one of the best today but more importantly a great man.

Sending love & hugs to the Block family 💙 #ripKen. pic.twitter.com/6HNhfSfc3R

— Jenson Button (@JensonButton) January 3, 2023