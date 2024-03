Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ζήτησε συγγνώμη«για οποιαδήποτε σύγχυση» που προκάλεσε η φωτογραφία της για την Ημέρα της Μητέρας, αφότου πέντε φωτογραφικα πρακτορεία την απέσυραν λόγω ανησυχιών ότι ήταν προϊόν φωτο-μοντάζ.

Η Κέιτ, σε μια δήλωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Παλάτι του Κένσινγκτον είπε: «Όπως πολλοί ερασιτέχνες φωτογράφοι, πειραματίζομαι περιστασιακά με το μοντάζ».

Ανταπόκριση – Λονδίνο: Αναστασία Κατζάβελου

Υπενθυμίζεται ότι φρενίτιδα προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πρώτοι οι βασιλικοί θαυμαστές επισήμαναν ότι η εικόνα ήταν επεξεργασμένη, διερωτώμενοι γιατί η Κέιτ δεν φορούσε τη βέρα της ενώ παρατήρησαν ότι το άλλο της χέρι ήταν θαμπό. Επίσης σχολίασαν το «εξαφανισμένο μανίκι» της Σάρλοτ, την ασυμμετρία στο φερμουάρ της Κέιτ, τα μαλλιά της Σάρλοτ και τη φούστα της κόρης της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Did someone from Montecito send this manipulated photo to the Kensington Palace Press Office, pretending to be the #PrinceandPrincessofWales? Is that the reason she isn’t wearing her ring in the picture? Were they set up by Meghan?#PhotoGate #KateMiddleton #PrincessofWales pic.twitter.com/1zuLtd5VVx