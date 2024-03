“Απίστευτα ευτυχισμένη” η πριγκίπισσα της Ουαλίας “καθησύχασε τους θαυμαστές της και διέψευσε όλες τις φήμες” για την υγεία της όταν εθεάθη να χαμογελά και να μην κάνει “καμία προσπάθεια να κρυφτεί” ενώ εντοπίστηκε από κόσμο καθώς έκανε τα ψώνια της με τον σύζυγο της σε μια φάρμα στο Ουίνσδορ, σε κατάστημα αγροτικών προϊόντων, γράφει η εφημερίδα Sun.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας φωτογραφήθηκε χαμογελαστή, χαλαρή και χαρούμενη, ντυμένη με φούτερ και κολάν, πηγαίνοντας για ψώνια καθώς περπατούσε στο πάρκινγκ ενός από τα καταστήματα της φάρμας, όπως αποκάλυψε η Sun. Το συγκεκριμένο παντοπωλείο απέχει μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την έπαυλή τους και συχνά το χρησιμοποιούν μέλη της βασιλικής οικογένειας. Το πρωί της Κυριακής παρακολούθησε τα παιδιά της να αθλούνται, αναφέρει η Sun.

Ωστόσο πληροφορίες για την υγεία της θα αποκαλύψει μετά τις 17 Απριλίου η πριγκίπισσα Κέιτ σύμφωνα με πηγές της Sunday Times, δηλαδή όταν επιστρέψει επίσημα στα βασιλικά καθήκοντα. Ενώ σύντομα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί δεύτερη φωτογραφία της οικογένειάς της με αφορμή τα γενέθλια του μικρού Λούις στις 23 Απριλίου, ο οποίος γίνεται έξι ετών, όπως επισημαίνεται στην Telegraph.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η εφημερίδα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εμφανιστεί δημόσια, την Κυριακή του Πάσχα, μαζί με την οικογένειά της για τον παραδοσιακό περίπατο στην εκκλησία στο Ουίνσδορ. Όμως το Παλάτι δεν έχει επιβεβαιώσει προς το παρόν καμία από τις παραπάνω ειδήσεις.

