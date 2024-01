Κέιτ Μίντλετον: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και αναρρώνει σπίτι της

Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στο σπίτι της στο Ουίνδσορ, σύμφωνα με ανακοίνωση του παλατιού του Κένσινγκτονι. Απομακρύνθηκε από το ιδιωτικό νοσοκομείο London Clinic, χωρίς να κάνει δημόσια εμφάνιση.

Η ακριβής αιτία της χειρουργικής επέμβασης στην κοιλιακή χώρα δεν έχει αποκαλυφθεί, αλλά η πριγκίπισσα αναμένεται να χρειαστεί αρκετούς μήνες ανάρρωσης. Νοσηλεύτηκε στο ίδιο νοσοκομείο με τον βασιλιά, ο οποίος την επισκέφθηκε πριν υποβληθεί σε επέμβαση για διευρυμένο προστάτη την Παρασκευή.

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/DW6BOHuuRJ

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 29, 2024