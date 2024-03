Κέιτ Μίντλετον: Νέος γύρος φημών για το εάν εμφανίστηκε σε κατάστημα – Στη Ρωσία ιστοσελίδες μιλούσαν για τον θάνατο του Καρόλου

Σε κατάστημα με φρέσκα προϊόντα από τα βασιλικά αγροκτήματα του Ουίνδσορ, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο από την κατοικία της εντός του βασιλικού κτήματος, εθεάθη –για πρώτη φορά μετά τη σοβαρή επέμβασή της– η Κέιτ Μίντλετον, την ώρα που οργιάζουν τα σενάρια και οι θεωρίες συνωμοσίας, τόσο για την υγεία της όσο και για τον γάμο της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Το πριγκιπικό ζεύγος εθεάθη να κάνει τα ψώνια του και η πριγκίπισσα της Ουαλίας φαινόταν «χαρούμενη, χαλαρή και υγιής» σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα. Ωστόσο, η εμφάνιση, δεν συνοδεύεται από φωτογραφίες ή πλάνα και συνεπώς έδωσε ακόμη περισσότερη τροφή για φήμες.

Μετά το θόρυβο που έχει ξεσπάσει πηγές από το Παλάτι, αναφέρουν οι Sunday Times, τονίζουν πως η Κέιτ ίσως μιλήσει για το θέμα της υγείας της όταν πλέον θα έχει επιστρέψει στις υποχρεώσεις της. Φαίνεται να είναι δυσαρεστημένη με τα όσα γράφονται το τελευταίο διάστημα και τις θεωρίες που ακολουθούν την εξαφάνισή της.

«Πηγή» που γνωρίζει τον Γουίλιαμ και την Κέιτ από τότε που ήταν νέοι, αναφέρει ότι ο Γουίλιαμ θέλει να προστατεύσει την οικογένειά του από την φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης και ο κόσμος θα πρέπει να την αφήσει να αναρρώσει με ηρεμία,», ήταν ένα ακόμη τηλεοπτικό σχόλιο.

Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ καλύτερο να είσαι ειλικρινής, γιατί αν δεν λες τι έχει συμβεί τότε απλά επιτρέπεις στον κόσμο να κάνει υποθέσεις, δήλωσε στον αντίποδα, ο συγγραφέας Τομ Κουίν.

Σφοδρή κριτική πάντως δέχεται και η ομάδα δημοσίων σχέσεων του Γουίλιαμ και της Κέιτ για λάθος χειρισμούς στην υπόθεση. «Συγκρίνονται σε αξιοπιστία με εκείνα των Ιρανών και των Βορειοκορεατών», σχολίασε ο δημοσιογράφος, Ρομπ Τζόνσον.

Princess Kate spotted out and about for first time since surgery as she visits farm shop with Prince William pic.twitter.com/hg8xU5UdoX

— The Sun (@TheSun) March 18, 2024