Η πρώτη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον πυροδοτεί περισσότερες φήμες για την κατάσταση της υγείας της, γυρίζοντας μπούμεραγκ για το βρετανικό παλάτι η απόφαση να δημοσιοποιήσει μια « αλλοιωμένη εικόνα» όπως σχολίασε το Associated Press.

Υπό πίεση είναι το παλάτι του Μπάκιγχαμ να δώσει απάντηση για την απόσυρση της πρώτης δημόσιας φωτογραφίας της Κειτ και των παιδιών της από τέσσερα διεθνή πρακτορεία που υποστηρίζουν ότι είναι «πειραγμένη».

Φρενίτιδα προκλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου πρώτοι οι βασιλικοί θαυμαστές επισήμαναν ότι η εικόνα ήταν επεξεργασμένη, διερωτώμενοι γιατί η Κέιτ δεν φορούσε τη βέρα της ενώ παρατήρησαν ότι το άλλο της χέρι ήταν θαμπό . Επίσης σχολίασαν το «εξαφανισμένο μανίκι» της Σάρλοτ , την ασυμμετρία στο φερμουάρ της Κέιτ, τα μαλλιά της Σάρλοτ και τη φούστα της κόρης της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Did someone from Montecito send this manipulated photo to the Kensington Palace Press Office, pretending to be the #PrinceandPrincessofWales? Is that the reason she isn’t wearing her ring in the picture? Were they set up by Meghan?#PhotoGate #KateMiddleton #PrincessofWales pic.twitter.com/1zuLtd5VVx