Κέιτ Μίντλετον: Αυτό είναι το βίντεο από την πρώτη της δημόσια εμφάνιση

Κέιτ Μίντλετον: Βίντεο από την πρώτη δημόσια εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον φέρνει στη δημοσιότητα η The Sun.

Το στιγμιότυπο τράβηξε πολίτης που βρισκόταν κοντά στο παντοπωλείο που έκαναν τα ψώνια τους η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

— TMZ (@TMZ) March 18, 2024