Κέιτ Μίντλετον: Ακάθεκτα συνεχίζουν τα τρολς τις θεωρίες συνωμοσίας – «Το βίντεο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης»

Οι θεωρίες –που «βαφτίστηκαν» #KateGate– έγιναν φρενήρεις μετά τη δημοσίευση μιας φωτογραφίας

Το συγκινητικό βίντεο της Κέιτ Μίντλετον που την δείχνει να κάθεται σε ένα παγκάκι στο κάστρο του Γουίνδσορ και να ανακοινώνει στον κόσμο ότι πάσχει από καρκίνο της προκάλεσε σοκ και συγκίνηση και υποτίθεται ότι θα έβαζε τέλος στις φρενήρεις θεωρίες συνωμοσίες για το τι μέλλει γενέσθαι με την υγεία της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, όπως γράφουν τα βρετανικά μέσα, θα αποσυρθεί μαζί με την οικογένειά της, στο σπίτι του πριγκιπικού ζεύγους στο Anmer Hall, στο Νόρφολκ, με την ελπίδα να μπορεί με ηρεμία να αντιμετωπίσει την ασθένειά της.

Ωστόσο, οι παράξενες θεωρίες συνωμοσίας συνεχίζονται, καθώς τρολ διαδίδουν «γελοίες εικασίες», όπως τις χαρακτηρίζουν βρετανικά μίντια, ότι το βίντεο της Κέιτ δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024