Κέικ μελομακάρονο χωρίς αλεύρι και βούτυρο – Μια μικρή παραλλαγή με πολύ μεγάλη γεύση!

Το απόλυτο κέικ μελομακάρονο, που ψήνεται ενώ στολίζεις το δέντρο και κάνει το σπίτι σου να μυρίζει Χριστούγεννα, ενώ το απολαμβάνεις ζεστό κοιτώντας τα λαμπάκια να ανάβουν.

Ελαφρύ, αρωματικό, χωρίς αλεύρι, χωρίς βούτυρο, με 4γρ. φυτικών ινών, το πιο… μελομακαρονένιο πρωινό θα φας φέτος τις γιορτές.

Αυτή η συνταγή από τη διατροφολόγο Σόνια Αλεξίου (@dietitians_lab), είναι η πιο απολαυστική παραλλαγή του αγαπημένου σου μελομακάρονου, ένα κέικ μελομακάρονο χωρίς αλεύρι και χωρίς βούτυρο, μόλις 190 kcal ανά μερίδα, αρωματικό, ζουμερό και γεμάτο Χριστούγεννα.

Υλικά (για ταψί 30×10 – 10 μερίδες)

Digestive χωρίς ζάχαρη: 120 γρ.

Τριμμένη βρώμη: 150 γρ.

Τριμμένο καρύδι: 30 γρ.

Χουρμάδες βασιλικοί: 4 τεμάχια

(τους μούλιασα 5’ σε ζεστό νερό και τους χτύπησα με 20ml από αυτό) Μέλι: 50 γρ.

Αυγά: 1 τεμ.

Χυμός πορτοκαλιού: 280 ml

Μπέικιν πάουντερ: 2 κ.γ.

Ελαιόλαδο: 7 γρ.

Μπαχαρικά: 1 κ.γλ. Κανέλα, 1/4 κ.γλ. Γαρύφαλλο, 1/4 κ.γλ. Τζίντζερ σκόνη, ξύσμα από 2 πορτοκάλια

Διατροφική ανάλυση (ανά μερίδα)

Θερμίδες: 191 kcal

Πρωτεΐνη: 4 γρ.

Φυτικές ίνες: 4 γρ.

Υδατάνθρακες: 31,7 γρ.

Λιπαρά: 6,4 γρ.

Εκτέλεση:

1) Θρυμματίζεις τα digestive και τα ανακατεύεις με τη βρώμη και το καρύδι.

2) Προσθέτεις τους χουρμάδες πολτοποιημένους, το μέλι, το αυγό και τον χυμό πορτοκαλιού.

3) Ρίχνεις το ξύσμα, το ελαιόλαδο, τα μπαχαρικά και τέλος το μπέικιν πάουντερ.

4) Ανακατεύεις μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα.

5) Μεταφέρεις σε ταψί 30×10 στρωμένο με λαδόκολλα.

6) Ψήνεις στους 175°C για 35–40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να μοσχοβολήσει το σπίτι.

Φωτογραφία αρχείο: instagram/dietitians_lab