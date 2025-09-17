Κεφαλονιά: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα Μεταξάτα

Υπό έλεγχο και χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη φωτιά στην Κεφαλονιά, που εκδηλώθηκε στα Μεταξάτα και σε άλλες περιοχές.

Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, λίγο μετά τις 3:30 μ.μ., στις περιοχές Μεταξάτα, Καλλιγάτα και Κουρκουμελάτα της Κεφαλονιάς. Η φωτιά είχε τρεις ταυτόχρονες εστίες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με οχήματα και πεζοπόρα τμήματα, ενώ στη μάχη ενάντια στις φλόγες συνέδραμαν και εθελοντές. Οι προσπάθειες δυσχεραίνονταν από τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή.

Για την κατάσβεση, ρίχτηκαν στη μάχη και εναέρια μέσα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, εστάλη επείγουσα ειδοποίηση από την Πολιτική Προστασία στις 16:21, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Κλιμάτα, Κλεισμάτα και Μεταξάτα να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην κατάσβεση συμμετείχαν 34 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τον συντονισμό της κατάσβεσης είχε ο Διοικητής της Π.Υ. Χρήστος Σπυρίδης, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο. Στην περιοχή βρέθηκαν επίσης ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος και ο αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία Αντιδήμαρχος Διονύσης Κωνσταντάτος.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 6:00 μ.μ., με τις δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Η πυρκαγιά όπως φαίνονταν από την παραλία Λουρδά

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: inkefalonia.gr