Κεφαλονιά - Ρομά για... Όσκαρ: Παρίσταναν λογιστές και τραπεζικούς για να «γδύνουν» ηλικιωμένους - Η σύλληψη με €18.000

Ρομά για Όσκαρ κανονικό στην Κεφαλονιά, καθώς παρίσταναν του τραπεζικούς, για να "γδύνουν" τους ηλικιωμένους. Έπαιζαν το ρόλο τους με μεγάλη πειστικότητα

Με μεθοδικότητα που θύμιζε επαγγελματίες ηθοποιούς, μια σπείρα Ρομά έστηνε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, παριστάνοντας λογιστές και τραπεζικούς υπαλλήλους. Οι δράστες δεν αρκούνταν σε μια απλή ιστορία · έμπαιναν στον ρόλο με τέτοια πειστικότητα που θύμιζε θεατρική παράσταση. Άλλοτε με σοβαρό ύφος και ψυχρή φωνή εξηγούσαν υποτιθέμενες «νέες διατάξεις της εφορίας» και άλλοτε χρησιμοποιούσαν όρους τραπεζικούς ή λογιστικούς, μιλώντας για «καταγραφή περιουσιακών στοιχείων», «ασφάλιση κοσμημάτων» ή «επιβολή προστίμων». Δεν δίσταζαν ακόμη και να αλλάξουν τη χροιά της φωνής τους, προκειμένου να ακούγονται πιο πειστικοί, όπως θα έκανε ένας καλός ηθοποιός που ετοιμάζεται για την επόμενη σκηνή του.

Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν αίσθημα φόβου και κατεπείγοντος στους ηλικιωμένους, ώστε να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Άλλοτε τους έπειθαν να παραδώσουν μετρητά και τιμαλφή σε γυναίκα-μέλος της ομάδας που εμφανιζόταν έξω από την πόρτα τους, άλλοτε τους οδηγούσαν στην αγορά προπληρωμένων καρτών paysafe, απαιτώντας στη συνέχεια τους κωδικούς. Κάθε λεπτομέρεια του σεναρίου τους ήταν προσεκτικά στημένη: από την αλλαγή φωνής μέχρι την επιλογή λέξεων, όλα λειτουργούσαν για να παραπλανήσουν τα θύματα.

Η δράση τους αποκαλύφθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν στον λιμένα Πόρου Κεφαλληνίας ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο μέλη της σπείρας. Στην έρευνα που ακολούθησε, στο πορτμπαγκάζ βρέθηκαν περίπου 18.000 ευρώ. Όπως οι ίδιοι παραδέχθηκαν, το ποσό είχε παραληφθεί λίγη ώρα νωρίτερα από τρεις ηλικιωμένους, κατόπιν οδηγιών που έπαιρναν τηλεφωνικά από τον φερόμενο ως «εγκέφαλο» της ομάδας, γνωστό στις συνομιλίες τους ως «Γάμα».

Η Αστυνομία ερευνά τουλάχιστον 13 καταγγελίες απάτης, τετελεσμένες και σε απόπειρα, που συνδέονται με τη δράση της συγκεκριμένης ομάδας. Το σενάριο επαναλαμβανόταν με μικρές παραλλαγές, αλλά πάντα με τον ίδιο στόχο: να εκμεταλλευτούν τον φόβο και την άγνοια των ηλικιωμένων για να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

