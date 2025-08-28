Κεφαλονιά και Άτοκος: Καλοκαιρινές στιγμές χαλάρωσης για τη Μαρία Μπεκατώρου

Κεφαλονιά και Άτοκος τα σημεία που βρέθηκε για τις καλοκαιρινές της διακοπές η Μαρία Μπεκατώρου, με την παρέα της. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από το νησί στα social media, δίνοντας έτσι μια γεύση στους θαυμαστές της από την καθημερινότητά της.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μαρία Μπεκατώρου ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στην Άτοκο. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από τη διαδρομή, πάνω στο σκάφος, ενώ δημοσίευσε και στιγμιότυπα που δείχνουν τα καταγάλανα νερά.

Σε άλλες φωτογραφίες, η Μαρία Μπεκατώρου ποζάρει με το μαγιό της μέσα στη θάλασσα, ενώ φωτογραφήθηκε και με τις φίλες της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Οι παρέες γράφουν τις πιο ωραίες ιστορίες… Και στο Ιόνιο γράψαμε τη δίκη μας μικρή, απλή, μοναδική, καλοκαιρινή ιστορία… Ξέρετε εσείς».

 

