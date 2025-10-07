Κεφαλογιάννης: Ψηφίστηκε η ρύθμιση για τη δυνατότητα μετεγγραφής για τα αδέλφια σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Ρύθμιση που προβλέπει ότι τα αδέλφια σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για μετεγγραφή σε Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας όπου σπουδάζουν τα αδέλφια τους ή κατοικούν οι γονείς τους, ψηφίστηκε σήμερα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η ρύθμιση «καθιερώνεται σε πάγια βάση και εξετάζεται η εφαρμογή της ήδη από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

Συγκεκριμένα ο κ. Κεφαλογιάννης τονίζει:

« Η στήριξη των οικογενειών αποτελεί σταθερή μας προτεραιότητα. Αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερο βάρος που επωμίζονται οι οικογένειες των σπουδαστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι οποίοι υπηρετούν ένα κρίσιμο δημόσιο λειτούργημα, ψηφίσαμε σήμερα ρύθμιση που προβλέπει ότι τα αδέλφια σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών και της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, που είναι φοιτητές ΑΕΙ, θα δικαιούνται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αδέλφια φοιτητών ΑΕΙ, να αιτηθούν μετεγγραφή σε Τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας όπου σπουδάζουν τα αδέλφια τους ή κατοικούν οι γονείς τους.

Η ρύθμιση καθιερώνεται σε πάγια βάση και εξετάζεται η εφαρμογή της ήδη από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

