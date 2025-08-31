Κεφαλογιάννης: 6.000 πυρκαγιές φέτος – Το 75% από ανθρώπινο παράγοντα

Όπως εξήγησε, το 70%-75% των πυρκαγιών προκλήθηκαν από ανθρώπινη δραστηριότητα — είτε εκ προθέσεως είτε από αμέλεια. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη φωτιά στον Υμηττό που ξεκίνησε από παράνομες κυψέλες μελισσών εντός Πανεπιστημιούπολης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι αρχές έχουν καταγράψει φέτος τον μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων για εμπρησμό ή αμέλεια, ενώ έχουν προχωρήσει και αρκετές προφυλακίσεις. Υπενθύμισε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εμπρησμοί διώκονται ως κακουργήματα, κάτι που πιθανώς λειτούργησε αποτρεπτικά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αν υπάρχει πολιτική παρέμβαση στη διαχείριση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, ο Κεφαλογιάννης διευκρίνισε ότι η διάθεσή τους βασίζεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος και δεν επηρεάζεται από πολιτικά πρόσωπα.

Τόνισε επίσης ότι η κατανομή των δυνάμεων εξαρτάται από τις βάρδιες και τις ανάγκες, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και οι εποχικοί πυροσβέστες είναι ενεργοί πέρα από το τυπικό 8ωρο. Διέψευσε τη φήμη πως επιχειρούν μόνο 6.000 από τους 18.000 πυροσβέστες.

Σε ό,τι αφορά τις φετινές καταστροφές, ανέφερε ότι έχουν καεί περίπου 450.000 στρέμματα συνολικά, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση για το πόσα από αυτά είναι δάση, πόσα χορτολιβαδικά ή βραχώδη εδάφη. Όπως σημείωσε, τα δάση συνήθως αποτελούν μικρό ποσοστό της συνολικής έκτασης.

Κλείνοντας, άφησε αιχμές προς τον ΔΕΔΔΗΕ, λέγοντας ότι θα μπορούσε να επισπεύσει τις διαδικασίες καθαρισμού σε περιοχές υψηλού κινδύνου, αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως την Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Υμηττό.

