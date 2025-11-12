ΚΕΔΕ: Προς «λουκέτο» οι Δήμοι στις 19 Δεκεμβρίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αποφάσισε κινητοποιήσεις με συγκέντρωση έξω από τη Βουλή και συμβολικό κλείσιμο των Δήμων στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ θα προηγηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου για τον νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την έναρξη των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, ο Πρόεδρος, Λάζαρος Κυρίζογλου, προχώρησε σε έναν συνολικό απολογισμό του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο, όπως επισήμανε, «υπήρξε ένα από τα πιο ουσιαστικά, μαζικά και παραγωγικά συνέδρια των τελευταίων ετών».

Ο κ. Κυρίζογλου ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης, και ειδικότερα τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και Γενικό Διευθυντή της ΠΕΔ Α.Μ.-Θ., κ. Βασίλη Μαυρίδη, τον Δήμαρχο Κομοτηνής, κ. Γιάννη Γκαράνη, τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Α.Μ.-Θ., κ. Σάββα Μιχαηλίδη, τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρη Καφαντάρη και όλους τους εργαζομένους της ΚΕΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι «η επιτυχία του Συνεδρίου είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και απόδειξη ότι η Αυτοδιοίκηση ξέρει να συνεργάζεται και να προχωρά μπροστά».

Θεσμικές Πρωτοβουλίες και Ενότητα Δράσης

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις θεσμικές συναντήσεις που θα ακολουθήσουν με τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Αρχηγούς των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της συνέχισης του διαλόγου για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι ο αδύναμος κρίκος του Κράτους, είναι ο πυλώνας σταθερότητας και δημοκρατίας που κρατά όρθιες τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρίζογλου.

Κινητοποιήσεις και Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αναφορικά με τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε ότι στις 19 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση έξω από τη Βουλή, με συμμετοχή όλων των αιρετών και συμβολικό κλείσιμο των Δήμων, μία ημέρα πριν από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

«Η Αυτοδιοίκηση δεν σιωπά. Μιλά με ενότητα, αξιοπρέπεια και τεκμηριωμένες θέσεις. Η φωνή των Δήμων πρέπει να ακούγεται δυνατά εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν το μέλλον των τοπικών κοινωνιών», δήλωσε με έμφαση ο κ. Κυρίζογλου.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι στις 17 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με αντικείμενο τον νέο Κώδικα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καλώντας τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) να ολοκληρώσουν τις δικές τους συνελεύσεις έως τότε.

«Θέλουμε έναν Κώδικα που να υπηρετεί τη Δημοκρατία της Εγγύτητας, όχι τη γραφειοκρατία της απόστασης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ αποφάσισε επίσης ότι η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ισχυρό λόγο στον σχεδιασμό του ΕΠΑ (Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης) 2026-2030 και έκανε ομόφωνα δεκτή την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της ΚΕΔΕ, με πρόεδρο τον κ. Αντώνη Γκουντάρα.

Πηγή: epoli.gr