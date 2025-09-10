ΚΔΑΠ Κανδήλας: Έκθεση ζωγραφικής προς τιμήν των αθλητών που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης

Τα παιδιά του ΚΔΑΠ Κανδήλας προετοίμασαν με μεράκι μια έκθεση ζωγραφικής προς τιμήν των αθλητών που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης, το οποίο πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.

Με την πρωτοβουλία αυτή, θέλησαν να εκφράσουν τον θαυμασμό και την εκτίμησή τους, τιμώντας με τον δικό τους τρόπο τη σημαντική αυτή διεθνή διοργάνωση.

Η παρουσία ενός παγκόσμιου αθλητικού γεγονότος στην περιοχή μας δεν αποτελεί μόνο αθλητική γιορτή, αλλά και ευκαιρία ανάδειξης του τόπου, ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας και έμπνευσης για τις νεότερες γενιές.

Είναι τιμή για τον Μύτικα να φιλοξενεί αθλητές απ’ όλο τον κόσμο και χαρά για τα παιδιά να συμμετέχουν, με τον δικό τους συμβολικό τρόπο, σε αυτή τη μεγάλη στιγμή.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Μύτικα, από την Παρασκευή 12 έως και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρες 7:00 έως 9:00 μ.μ.

//English follows//

The children of the KDAP Kandila prepared with care and dedication a painting exhibition in honor of the athletes participating in the World Freediving Championship, which is currently taking place in Mytikas, Aetolia-Acarnania.

With this initiative, they wished to express their admiration and appreciation, paying tribute in their own way to this important international event.

The presence of a world-class sporting event in our region is not only a celebration of sports but also an opportunity to showcase the area, strengthen the local community, and inspire younger generations.

It is an honor for Mytikas to host athletes from all over the world and a joy for the children to take part, in their own symbolic way, in this great moment.

The exhibition will take place in the courtyard of the Mytikas Cultural Center from Friday, September 12, to Sunday, September 14, between 7:00 and 9:00 p.m.