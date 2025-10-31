Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Ελλάδα

«Καβάτζα» ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος με 306 γραμμάρια κοκαΐνη

Σύλληψη 48χρονου για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ένας 48ρονος από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (30/10), στη Θεσσαλονίκη, 48χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση στην κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να εξέρχεται από ανενεργό ισόγειο κατάστημα, το οποίο χρησιμοποιούσε ως προσωρινό χώρο διαμονής και ταυτόχρονα «καβάτζα» ναρκωτικών ουσιών.

Από την έρευνα στον παραπάνω χώρο, με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • δέμα με κοκαΐνη συνολικού βάρους -306- γραμμαρίων,
  • -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • -12- κενές νάιλον συσκευασίες κατάλληλες για τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

