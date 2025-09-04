Καβάλα: Νεκρή εντοπίστηκε η 59χρονη Βρετανίδα που αγνοούνταν - «Δυστυχώς το περίμενα», είπε ο σύζυγός της

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση μίας 59χρονης τουρίστριας που αγνοούνταν στην Καβάλα, καθώς εντοπίστηκε τελικά νεκρή.

Η 59χρονη Michel Ann Joy Bourda, εξαφανίστηκε τον Αύγουστο ενώ ο σύζυγός της, Chris, κοιμόταν στην παραλία Οφρυνίου στην Καβάλα όπου βρίσκονταν για διακοπές.

Η γυναίκα, που έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα, είχε αφήσει τα προσωπικά της αντικείμενα πάνω στην ξαπλώστρα και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει κάποιο ίχνος πίσω της. Ο Chris Bourda, δήλωσε ότι μόλις ξύπνησε άρχισε να ψάχνει για τη γυναίκα του, αλλά εκείνη δεν ήταν πουθενά. Όταν επικοινώνησε με τις Αρχές, εξέφρασε την ανησυχία του λόγω των ψυχικών προβλημάτων της συζύγου του.

Σήμερα ο Chris Bourda δήλωσε στην Daily Mail ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικά τη σορό της συζύγου του σε προχωρημένη σήψη, περισσότερο από ένα μήνα μετά την εξαφάνισή της. Βρέθηκε στο Φιδονήσι, περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή όπου βρίσκονταν για τελευταία φορά.

«Βρήκαν το πτώμα της. Δυστυχώς, το περίμενα αυτό» είπε ο Chris Bourda, ενώ παράλληλα κατηγόρησε το λιμενικό για καθυστερημένη αντίδραση στην έρευνα. «Είπαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε πνιγεί, ότι δεν υπήρχε πτώμα, ότι ακολουθούσε κάποιον άλλο. Αλλά ήξερα ότι δεν ήταν έτσι. Δεν θα είχε φύγει χωρίς τα χρήματά της, τα γυαλιά της ή τα φάρμακά της» είπε ο ίδιος.

«Αύριο το πρωί θα πάω στην Κομοτηνή για αναγνώριση αλλά θέλω να επισημάνω ότι έχω ήδη κάνει καταγγελία εις βάρος της αστυνομίας και του λιμενικού διότι άργησαν εγκληματικά να ασχοληθούν με την εξαφάνιση της γυναίκας μου. Άργησαν πάρα πολύ οι έρευνές τους, χάθηκε πολύτιμος χρόνος και θα μπορούσε η γυναίκα μου να ήταν ζωντανή» δήλωσε στο protothema.gr ο άντρας της Βρετανίδας.

«Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα στον ήλιο και όταν ξύπνησα κατάλαβα αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν ήξερα τότε τι είχε συμβεί, αλλά ήξερα ότι κάτι είχε πάει στραβά» συμπλήρωσε, ενώ υπογράμμισε ότι δεν είναι βέβαιος αν η σύζυγός του προσπάθησε σκόπιμα να βλάψει τον εαυτό της.

Πηγή: protothema.gr