Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, 2025
Κατολίσθηση στον δρόμο Αγρίνιο – Καρπενήσι κοντά στο Λαμπίρι

Η κατολίσθηση έγινε το πρωί της Κυριακής 30.11.25 - Βράχος χτύπησε αγροτικό αυτοκίνητο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Κατολίσθηση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 30.11.25 στον δρόμο ΑγρίνιοΚαρπενήσι κοντά στο Λαμπίρι, λίγο πριν την περιοχής Σπαρτιά. Ο δρόμος έχει κλείσει, ενώ φέρεται βράχος να χτύπησε αγροτικό αυτοκίνητο στο πίσω μέρος του, με αποτέλεσμα να φύγει από τον δρόμο, χωρίς ευτυχώς να υπάρχει αναφορά για τραυματισμό,  ενώ χρειάζεται σύντομα παρέμβαση από μηχανήματα έργου για να απομακρύνουν τους βράχους που έκλεισαν τον δρόμο.

 

Τα βίντεο ανέβασαν στα social media η κα. Μαρία Γιαννοπούλου και ο κ. Βασίλης Κουτσιαύτης

