Κατοχή Μεσολογγίου: Τραχανάς όπως τον έφτιαχναν οι γιαγιάδες - Γεύση από τα χρόνια της φτώχειας

Στην Κατοχή Μεσολογγίου η κυρία Γιάννα φτιάχνει παραδοσιακό τραχανά όπως τον έφτιαχναν οι γιαγιάδες μας, μια γεύση από τα φτωχικά χρόνια που έθρεψε γενιές και δεν ξεχνιέται.

Στο χωριό Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας οι άνθρωποι του Greek Village Life συνάντησαν τη Γιάννα, η οποία έδειξε βήμα-βήμα πώς παρασκευάζεται ο παραδοσιακός τραχανάς, όπως τον έφτιαχναν οι γιαγιάδες μας. Με πρόβειο γάλα, σιτάρι και πολύ μεράκι, η διαδικασία αυτή κρύβει μέσα της μνήμες μιας άλλης εποχής – των φτωχικών αλλά γεμάτων γεύση χρόνων.

Μια γαστρονομική παράδοση που περνάει από γενιά σε γενιά, φτιαγμένη με αγάπη και κόπο, ώστε να μη χαθούν τα ήθη και τα έθιμά μας.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: