Κατοχή Μεσολογγίου: Η κυρία Αλέξια μας ετοιμάζει χωριάτικη κολοκυθόπιτα στην πυροστιά!

Το μυστικό της κυρίας Αλεξίας από την Κατοχή Μεσολογγίου, για την τέλεια γυριστή κολοκυθόπιτα στα κάρβουνα.

Στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, η κυρία Αλεξία μας υποδέχεται με μια αυθεντική χωριάτικη κολοκυθόπιτα στα κάρβουνα. Με παραδοσιακή τεχνική, ντόπια υλικά και μυστικά που πέρασαν από γενιά σε γενιά, η πίτα γίνεται τραγανή και μοσχοβολιστή όπως παλιά. Ένα γνήσιο κομμάτι ελληνικής παράδοσης και φιλοξενίας!

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: