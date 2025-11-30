Κατοχή: Η έκδοση Οινιάδες: “Ιστορία – Λαογραφία – Πολιτισμός” ένωσε παρελθόν και παρόν

Χθες ημέρα Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, σε μια κατάμεστη αίθουσα στο κτίριο Συγγρού στην ιστορική κωμόπολη της Κατοχής Οινιαδών, παρουσιάστηκε στο κοινό η Συλλογική Έκδοση της «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΑΜΚΕ με τίτλο: Οινιάδες: «Ιστορία – Λαογραφία – Πολιτισμός».

Δεκάδες Οινιαδίτες, φίλοι και λάτρεις της περιοχής, πρόσωπα φιλικά και γνώριμα, συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν την ιστορία του τόπου.

Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο καλύπτει όλες τις ιστορικές περιόδους της περιοχής των Οινιαδών από την αρχαιότητα έως σήμερα, με λεπτομερείς αναφορές, σε γεγονότα, σημεία, πρόσωπα και αναδεικνύει ιστορικά δεδομένα που παρέμεναν άγνωστα στο ευρύ κοινό και που συνιστούν όμως σημαντικό κομμάτι της ιστορικής κληρονομίας του τόπου.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού, αναδεικνύεται η «ταυτότητα» των σύγχρονων Οινιαδών σε άρρηκτη σύνδεση με το παρελθόν αλλά και το μέλλον.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΑΜΚΕ, Πολιτικός Επιστήμονας & Διεθνολόγος, Καραβίας Ζαφείρης ο οποίος στην ομιλία του τόνισε εμφατικά: «Επιδίωξη μας είναι αφενός η αναζωπύρωση της ιστορικής έρευνας για την περιοχή των Οινιαδών και αφετέρου η ενθύμηση στους Οινιαδίτες της σπουδαιότητας του τόπους τους, έναν τόπο που αξίζει να τον θαυμάζουμε, να τον αγαπάμε και να πιστεύουμε σε αυτόν».

Στη συνέχεια ακολούθησε ομιλία από την Δήμητρα Στέλιου Πολιτισμολόγο & Υποψήφια Master of Arts, με πολυετή εμπειρία στα πεδία της επικοινωνίας και του πολιτισμού καθώς και συνεισφορά στην πολιτιστική & κοινωνική ζωή του τόπου μας.

Έπειτα το λόγο πήρε, ο Ηλίας (Λίνος) Υφαντής Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών, Διευθυντής 6ου ΓΕΛ Αγρινίου, ένας νέος με μεγάλη συνεισφορά στην σύγχρονη ιστορική έρευνα για την Αιτωλοακαρνανίας, φίλος και λάτρης των Οινιαδών, που η ομιλία του επικεντρώθηκε στην βαρυσήμαντη πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και τη σημασία για την τοπική αλλά και την εθνική ιστορία.

Ακολούθησε συμβολική αφήγηση μιας βιωματικής ιστορίας σχετικής με τη μαθητική κοινότητα και την σημασία της ιστορίας και του αρχαιολογικού μας πλούτου για την ταυτότητα μας, το παρόν και το μέλλον μας που αποτέλεσε τροφή για σκέψη και προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, από την δραστήρια εκπαιδευτικό, Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Νεοχωρίου Οινιαδών και ερευνήτρια, Μαρία Κουτούπη.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την ομιλία του κ. Λάζαρου Τσόλκα, Συγγραφέα Ερευνητή που εντόπισε ιστορικές αποδείξεις και αρχαιολογικές ενδείξεις που σχετίζονται με το Μυθικό Ομηρικό Δουλίχιο στο λόφο Κατσά στην Κατοχή Οινιαδών, τον άνθρωπο που έφτασε το ζήτημα στο υπουργείο πολιτισμού και άνοιξε το δρόμο για την ενδεχόμενη απάντηση ενός εκ των σπουδαιότερων μυστηρίων της ελληνικής αρχαιολογίας.

Στο πέρας της παρουσίασης, η εκδήλωση έλαβε μορφή ανοιχτού διαλόγου, συνεδριακού τύπου, με τους ερευνητές και το κοινό να συνομιλούν μεταξύ τους σχετικά με ζητήματα που πραγματεύεται το βιβλίο. Στο σημείο αυτό, παρέθεσε σύντομη ομιλία με επισημάνσεις προς μελλοντική έρευνα ο κ. Γεώργιος Ρόμπολας, Δάσκαλος με πλούσια Πολιτιστική συνεισφορά, Εμπνευστής του Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Οινιαδών αλλά και του Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαίου Δράματος.

Τη συγγραφική ομάδα που συνεισέφερε στην δημιουργία της συλλογικής έκδοσης αποτελούν επιστήμονες, μελετητές και ερευνητές, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της «Οινιαδών Ανάπτυξις» – ΆΜΚΕ το Φεβρουάριο του 2024 για έρευνα και παραγωγή ερευνητικών άρθρων σχετικά με την περιοχή των Οινιαδών.

Γιώργος Σπέης

Γεράσιμος Ρουμπάτος

Νικολέτα Σουλτανίδη

Μαργαρίτα Παπαμήτροπουλου

Διονύσης Γρίβας

Ζαφείρης Καραβίας

Λάζαρος Τσόλκας

Ηλίας Υφαντής (Λίνος)

Μαριλένα Στάικου

Μαρία Κουτούπη

Χρίστος Κότσαλος

Μπιτσώρης Βελισσάριος

Ενώ ειδική μνεία, έγινε στους εκπαιδευτικούς Μαρία Σάρρα – Λίνο Υφαντή για την επιμέλεια και την ομογενοποιήση των κειμένων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος Κοινότητας Κατοχής Γεώργιος Πλαστήρας, ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Ράπτης, ο Πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Κατοχής Γεώργιος Καλόκληρος, ο Ιερέας της Ενορίας Κατοχής Πάτερ Αναστάσιος Πετρόπουλος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Οινοπαραγωγών Κατοχής Επαμεινώνδας Πανάς, ο Διευθυντής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κατοχής Λαχανάς Δημήτριος, ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής – Πρώην Γυμνασιάρχης Παλαμαικής Σχολής Μεσολογγίου Κώστας Κατσαρός, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων της περιοχής.