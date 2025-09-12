Κάτω τα χέρια από τα πανηγύρια, λένε οι Ομοσπονδίες και η ΠΑΝΣΥ

Ομοσπονδίες και η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία (ΠΑΝΣΥ) ζητούν προστασία για τα παραδοσιακά πανηγύρια και απαλλαγή από δεσμευτικές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Σαν να μην έφταναν οι διάφοροι επαγγελματικοί κλάδοι, που κάτι περίμεναν να ακούσουν στη ΔΕΘ, η Κυβέρνηση έχει και άλλους παραπονούμενους. Ο λόγος για την αντίδραση των Ομοσπονδιών των πατριδοτοπικών συλλόγων ανά τη χώρα, που διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι τα πανηγύρια στα χωριά μπήκαν στο… μάτι της Εφορίας! Εννέα ομοσπονδίες συναντήθηκαν τις προάλλες στην Αθήνα, μεταξύ αυτών και η Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία (ΠΑΝΣΥ) και ζητούν από την Πολιτεία «να τροποποιήσει την υπάρχουσα νομοθεσία και να απαλλάξει πλήρως από τις δεσμευτικές υποχρεώσεις τήρησης ανούσιων διατάξεων τους πολιτιστικούς φορείς που διοργανώνουν παραδοσιακά πανηγύρια».

Το τελευταίο διάστημα, όπως λένε σε κοινή του ανακοίνωσή οι Ομοσπονδίες μέσα από εξαντλητικούς ελέγχους, επιβολή προστίμων, αυτόφωρες διαδικασίες, που πραγματοποιούνται σε πανηγύρια συλλόγων, αλλά και σε εκδηλώσεις που οργανώνονται σε όλη τη χώρα, επιχειρείται μία συστηματική προσπάθεια ουσιαστικά κατάργησης αυτών των κοινωνικών εκδηλώσεων και εξόντωσης των πολιτιστικών μας σωματείων και κατά συνέπεια της παράδοσής μας. «Τα πρόστιμα και οι μηνυτήριες αναφορές τραυματίζουν ακόμη περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες, τις μικρές κοινότητες, τους ίδιους τους τόπους ενώ αποθαρρύνουν το έργο και τη δράση των συλλογικών φορέων της αποδημίας που χρόνια τώρα στηρίζουν τα χωριά πολύπλευρα, σε πείσμα της πολύχρονης εγκατάλειψής τους από την επίσημη Πολιτεία» επισημαίνουν ακόμη.

«Δεν είμαστε εταιρείες και κερδοσκοπικοί οργανισμοί, συνεπώς και δεν γίνεται να αντιμετωπιζόμαστε νομοθετικά, όπως και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η διάσπαρτη πολυνομία και το σύνολο των φορολογικών, ασφαλιστικών κλπ υποχρεώσεων έχει τη λογική της αντιμετώπισης των μη κερδοσκοπικών πολιτιστικών σωματείων ως εταιρίες, γεγονός που λειτουργεί σε βάρος μας, καθώς η συμμετοχή όλων μας είναι αφιλοκερδώς και εθελοντική» υπογραμμίζουν οι Ομοσπονδίες.

Εφημερίδα «Συνείδηση»