Κάτω από τον πήχη οι εκπτώσεις στο Αγρίνιο. Χάθηκε το στοίχημα όπως αναφέρει η εφημερίδα "Συνείδηση", σύμφωνα με την οποία στην αρχή και στο τέλος των εκπτώσεων καταγράφηκε η μεγαλύτερη κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Αγρινίου, το ταμείο των εμπόρων ήταν και πάλι μείον…

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Απογοητευμένες από τις πωλήσεις τους κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων, εμφανίζονται οι περισσότερες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου στο Αγρίνιο. Οι θερινές εκπτώσεις δεν κατάφεραν να τονώσουν την τοπική αγορά και οι όποιες ελπίδες των εμπόρων της πόλης για κάτι καλύτερο από πέρυσι αποδείχθηκαν φρούδες.

Ελάχιστοι στην κυριολεξία έμποροι -και ανάλογα με το είδος του καταστήματος- ίσως να είναι ευχαριστημένοι με το τζίρο που έκαναν φέτος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εκτιμώντας ότι κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα ή και λίγο καλύτερα. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως του εμπορικού κόσμου στο Αγρίνιο είδε πτώση στο τζίρο κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, από 10% στην καλύτερη ίσως των περιπτώσεων έως και 30%.

Η «Σ» ήρθε σε επαφή με εμπόρους του Αγρινίου που μίλησαν ανώνυμα ή επώνυμα και οι περισσότεροι συνέκλιναν στο ότι οι εκπτώσεις, από την αρχή ως και τώρα, κινήθηκαν κάτω από τον πήχη και των πιο μετριοπαθών προσδοκιών τους, με αποτέλεσμα ο προβληματισμός για τη συνέχεια και γενικότερα το μέλλον του κλάδου να είναι έντονος.

Ο Θεοδόσης Γιαννακάς σημείωσε: «τυπικά διανύουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα των εκπτώσεων, διότι άτυπα όλοι θα κρατήσουμε και λίγοι παραπάνω τις εκπτώσεις, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν καλά και συνεχίστηκαν καλά μέχρι και το τέλος του Ιουλίου. Σ’ αυτό το διάστημα ήταν καλύτερες από πέρυσι. Μετά ήρθε η αναμενόμενη κάμψη, δηλαδή από 1η Αυγούστου έως και 15 Αυγούστου. Περιμέναμε μετά το Δεκαπενταύγουστο να πάει καλά η δουλειά, γιατί παραδοσιακά αναμένουμε να δουλέψουμε καλά στην αρχή των εκπτώσεων και στο τέλος τους, δεν συνέβη όμως κάτι τέτοιο και αυτό έχει εξήγηση. Όσοι κατάφεραν και πήγαν διακοπές, χάλασαν τα χρήματά τους, επίσης ήρθαν οι λογαριασμοί, ενώ υπάρχει πάντα η ανάγκη του σούπερ μάρκετ και έτσι τελείωσαν τα χρήματα και αυτό αποτυπώνεται και στα εμπορικά καταστήματα. Πολλά καταστήματα αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας και μην ξεχνάμε πως χωρίς ρευστότητα τα μαγαζιά κλείνουν. Ήδη στην οδό Μπαϊμπά έκλεισαν δύο καταστήματα, με «βαριά» πορεία. Πρέπει να το εξετάσουν όλοι και να δούνε τι μπορεί να κάνουν για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό που μας βασανίζει όλους. Αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή πολύ από εμάς δε νομίζω να καταφέρουμε να παραμείνουμε «ζωντανοί», θα γίνει αυτό που δεν θέλουμε, το εμπόριο δηλαδή θα περάσει στα χέρια των μεγαλεμπόρων».

Ο Βαγγέλης Καρακίτσος δήλωσε: «οι εκπτώσεις δεν κινήθηκαν, όπως περιμέναμε. Τόσο στην αρχή όσο και λίγο μετά που ήρθε η κορύφωση, αλλά και στο τελείωμα τα πράγματα ήταν υποτονικά. Ο κόσμος έρχονταν στα εμπορικά, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχαν χρήματα ή είχε άλλες προτεραιότητες και τελικά δεν υπάρχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Στην αρχή οι καταναλωτές έκανα την ανίχνευσή τους επιφυλακτικά, περιμένοντας μήπως οι εκπτώσεις μεγαλώσουν αργότερα, μετά άρχισε να μας δίνει κάποια χαρούμενα σημάδια και μετά ήρθε η απότομη πτώση. Ο κόσμος αρκέστηκε σε οικονομικά δώρα και προσπαθούσε με το μικρότερο κόστος να βγάλει κάποιες υποχρεώσεις. Τώρα στο τέλος των εκπτώσεων δεν βλέπουμε καμία διαφορά. Πλέον έχουν ακριβύνει πολύ και οι διακοπές και μια τετραμελής οικογένεια ακόμη και σε πολύ κοντινούς προορισμούς βλέπει πολύ ανεβασμένες τιμές και στη διαμονή και στην εστίαση και αυτό μας επηρεάζει και εμάς. Αν θα δοθεί άτυπη παράταση των εκπτώσεων είναι θέμα υπουργείου και μόνο. Εμείς ακολουθούμε τις εντολές του, αλλά να υπενθυμίσω πως ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας έναρξης των σχολείων και ο κόσμος θα δώσει προτεραιότητα εκεί, όπως άλλοι θα δώσουν προτεραιότητα στους πρωτοετείς φοιτητές».

Η Χαρά Γράψα επεσήμανε: «φέτος ήμαστε πολύ ευχαριστημένοι για την απόδοσή μας την περίοδο των εκπτώσεων. Ξεκίνησαν δυναμικά οι εκπτώσεις, αλλά στο μεσοδιάστημα πάντα δημιουργείται «κοιλιά», διότι ο κόσμος πάει διακοπές, χωλαίνει λίγο η κατάσταση, έτσι έγινε και φέτος, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι θετικό και θεωρώ ότι φέτος ήταν μια καλή χρονιά στην περίοδο των εκπτώσεων. Ο καταναλωτής πλέον είναι ενημερωμένος, έρχεται στοχευμένα, ξέρει τι ζητάει, ξέρει πόσο κοστίζει αυτό που ζητάει, γιατί πλέον υπάρχει η πληροφόρηση αυτή. Θεωρώ πως λίγο έχει ανακάμψει το πορτοφόλι μας, αλλά από την άλλη μια άλλη μερίδα καταναλωτών ζητά το οικονομικότερο και θέλει αυτό και μόνο αυτό. Όμως το αποτέλεσμα των εκπτώσεων είναι θετικό».

Ο Νικήτας Τάτσης τόνισε: «φέτος οι καλοκαιρινές εκπτώσεις κινήθηκαν ομαλά, με μια σχετική πτώση. Ο κόσμος είναι φανερά στριμωγμένος οικονομικά. Αγόρασαν την τελευταία στιγμή για υποχρεώσεις, ενώ οι περισσότεροι ήδη είχαν κάνει τα ψώνια τους. Δεν ήρθαν πολλοί Έλληνες από το εξωτερικό, που σημαίνει πως και η Ευρώπη είναι στριμωγμένη και αυτό φάνηκε. Ήρθαν μόνο για γάμους. Η πτώση είναι της τάξεως του 20% με 30% και αυτό είναι γενικό και δεν είναι μόνο το κομμάτι του ρούχου, αλλά είναι και η εστίαση και η διαμονή. Τα πολΥκαταστήματα κινήθηκαν λίγο περισσότερο και αυτό επηρέασε αρνητικά την τοπική αγορά και γενικά και στις εκπτώσεις. Δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον θεωρώ. Ο κόσμος ήδη αναμένει τα καινούργια ρούχα και οι εταιρείες βγάζουν νέα παραγωγή τώρα και αυτό φάνηκε από νωρίτερα, διότι δεν είχαν δώσει μεγάλη έμφαση στο να ανανεώσουν τα καλοκαιρινά τους είδη. Θα έχουμε θεωρώ δύσκολο χειμώνα και αυτό το «έδειξαν» και οι εκπτώσεις, ο κόσμος έχει στριμωχτεί πολύ».

Ο Σωτήρης Μουτόπουλος υποστήριξε: «Τις πρώτες ημέρες οι καταναλωτές έκαναν έρευνα αγοράς, αναζητούσαν να δουν που υπάρχουν καλές προσφορές. Στο πρώτο δεκαπενθήμερο των εκπτώσεων υπήρχε δουλειά, ενώ τώρα προς το τέλος των εκπτώσεων, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η κίνηση είναι ελάχιστη, διότι τώρα πληρώθηκε ο κόσμος. Ελπίζουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες κίνηση, αλλά γενικά δεν ήταν αυτό που περίμενε ο εμπορικός κόσμος του Αγρινίου για τις εκπτώσεις. Βέβαια, σαν κατάστημα προσπαθήσαμε να έχουμε καλές προσφορές και κινήθηκε το καλό ανδρικό ρούχο για τους γάμους και αυτό μας έδωσε «αέρα», μπορέσαμε και κινηθήκαμε στο τμήμα αυτό. Επίσης, υπήρξε κίνηση και στο τμήμα μας με τα μεγάλα και υπερμεγέθη νούμερα. Συγκεκριμένα η οργάνωση που έχουμε στα μεγάλα και στα υπερμεγέθη μας έδωσε «αέρα». Κινήθηκαν πολύ τα παντελόνια, τα πουκάμισα, τα σακάκια, τα μπλουζάκια ακόμη και το σπορ ντύσιμο του τμήματός μας που ασχολείται με τα υπερμεγέθη».