Καθυστερεί η συζήτηση στο ΣτΕ για τον Αχελώο και τα Σχέδια Διαχείρισης, με τη συνεδρίαση του Ε’ Τμήματος να μετατίθεται για τον Δεκέμβριο.

«Μετάθεση» για τις αρχές Δεκεμβρίου πήρε η συνεδρίαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου και αναμένεται να συζητηθεί η προσφυγή των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας σε βάρος της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών, που μεταξύ άλλων προβλέπει και την μερική εκτροπή του Αχελώου. Να σημειωθεί ότι μερική εκτροπή προτείνεται και στο master plan για τη προσαρμογή της Θεσσαλίας στην κλιματική αλλαγή που συνέταξε, έπειτα από ανάθεση του Μαξίμου, η ολλανδική εταιρεία HVA International.

Η καθυστέρηση στην συζήτηση της υπόθεσης στο ΣτΕ δημιουργεί ένα προβληματισμό στους φορείς της περιοχής, καθώς είναι γνωστό ότι απαιτείται και αρκετός χρόνος για να βγει η απόφαση του Δικαστηρίου. Υπενθυμίζεται ότι το Σχέδιο Διαχείρισης έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ τον Απρίλιο του 2024 και με την καθυστέρηση που παρατηρείται στο ΣτΕ εκτιμάται ότι στην καλύτερη ίσως των περιπτώσεων ίσως να μεσολαβήσουν σχεδόν τρία χρόνια για να βγει η απόφαση. Για το λόγο αυτό υπάρχει μια υπόνοια στους φορείς της περιοχής μήπως η καθυστέρηση για τη συζήτηση στο ΣτΕ είναι σκόπιμη…

Αυτή πάντως θα είναι η όγδοη φορά που o Αχελώος και η εκτροπή του ποταμού «πηγαίνει»στο ΣτΕ, ωστόσο είναι η πρώτη φορά που το ΣτΕ θα κρίνει το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών, καθώς τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης που καταρτίστηκαν το 2014 περιλάμβαναν μεν τη μερική εκτροπή του Αχελώου στη Θεσσαλία, ωστόσο δεν κρίθηκαν δικαστικά παρά το γεγονός ότι προσεβλήθησαν ενώπιον του ΣτΕ, καθώς ουδέποτε ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκδίκασης, λόγω του ότι μεσολάβησε η πρώτη αναθεώρηση των Σχεδίων -το 2017 επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- η οποία δεν περιλάμβανε τη μεταφορά νερού από τον Αχελώο προς τον Πηνειό. Επομένως έτσι θεωρήθηκε ότι εξέλιπαν οι λόγοι για τη συνέχιση της δίκης. Οι προηγούμενες προσφυγές των φορέων της Αιτωλοακαρνανίας υπενθυμίζεται ότι αφορούσαν αυτά καθαυτά τα έργα της εκτροπής του ποταμού.

Εφημερίδα «Συνείδηση»