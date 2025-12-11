Κάθε χρόνο και ψηλότερο το «Γαλόδεντρο» στο Μεσολόγγι

Με μεγάλη συμμετοχή, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για έναν από τους πιο ουσιαστικούς θεσμούς αγάπης και προσφοράς της μαθητικής κοινότητας της Αιτωλοακαρνανίας, πραγματοποιήθηκε η φετινή δράση στολισμού του «Γαλόδεντρου» σήμερα Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025, στην Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου. Η συμμετοχή των σχολείων αυξάνεται κάθε χρόνο, ενώ εντυπωσιακό ήταν και το ύψος και μέγεθος του φετινού «Γαλόδεντρου», το οποίο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, συμβολίζοντας την ανάπτυξη και τη δυναμική της δράσης.

Μαθητές από σχολεία ολόκληρη της Αιτωλοακαρνανίας κατέφθασαν στην πλατεία κρατώντας κουτιά γάλακτος εβαπορέ, με τα οποία δημιούργησαν επίπεδο-επίπεδο το ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο προσφοράς, το «Γαλόδεντρο», καθιερωμένο πλέον ως σύμβολο αλληλεγγύης και αγάπης των ίδιων των παιδιών μεταξύ τους.

Η δράση αποτελεί πρωτοβουλία της Ομάδας Φιλαναγνωσίας του 2ου Γενικού Λυκείου Μεσολογγίου, η οποία εδώ και χρόνια δίνει ζωή στον θεσμό, με τη συμμετοχή των μαθητών να ενισχύεται συνεχώς. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στήριξαν και φέτος την προσπάθεια, εκφράζοντας την ιδιαίτερη ικανοποίησή τους για την ενεργητική ανταπόκριση της σχολικής κοινότητας, που μετατρέπει κάθε χρόνο το «Γαλόδεντρο» σε μια δράση με απτό κοινωνικό αποτύπωμα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ.κ. Δαμασκηνός, ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, μαθητές και μαθήτριες συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς και γονείς και πλήθος κόσμου που γέμισαν την Πλατεία Μάρκου Μπότσαρη.

Το «Γαλόδεντρο 2025» ολοκληρώθηκε αφήνοντας μια ισχυρή αίσθηση αισιοδοξίας και ενότητας. Η φετινή του επιτυχία αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι όταν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι φορείς συνεργάζονται, μπορούν να δημιουργήσουν μια φωτεινή γιορτή προσφοράς, που χρόνο με τον χρόνο ψηλώνει — όχι μόνο ως χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά και ως θεσμός ανθρωπιάς για ολόκληρη την τοπική κοινωνία.