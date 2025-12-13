Κατέθεσαν αιτήματα οι αγρότες και «μαρσάρουν» τα τρακτέρ – «Ελάτε σε διάλογο» επιμένει η κυβέρνηση

Οι αγρότες κατέθεσαν τα αιτήματά τους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ, απορρίπτοντας το κάλεσμα της κυβέρνησης για διάλογο αν δεν δοθούν πρώτα συγκεκριμένες απαντήσεις.

Ουσιαστικά, το απόγευμα του Σαββάτου (13/12) οι αγρότες αποφάσισαν στο Πανελλήνιο Συντονιστικό Όργανο που συνεδρίασε με εκπροσώπους 57 μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, να σκληρύνουν ακόμη περισσότερο τη στάση τους, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ικανοποίηση των διεκδικήσεών τους πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.

Από την άλλη πλευρά, η απάντηση της κυβέρνησης ήταν άμεση, καθώς από το βήμα της Βουλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για… προσχηματικό διάλογο, όταν δεν υπάρχει συνομιλητής, ο οποίος δεν έχει καταθέσει αιτήματα. Και προειδοποίησε: «Όποιος τολμήσει να έρθει αντιμέτωπος με την κοινωνία, θα έρθει αντιμέτωπος και με τις συνέπειες».

Κάπου εκεί υπήρξε ξέσπασμα από την αντιπολίτευση που κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εθελοτυφλεί αντί να λύνει τα προβλήματα.

Δεν υποχωρούν και ενισχύουν τα μπλόκα

Την ίδια ώρα, η αγωνιστική διάθεση στα μπλόκα παραμένει αμείωτη, με τους αγρότες να προειδοποιούν για δυναμικές κινητοποιήσεις εάν δεν εισακουστούν. Εξάλλου, η απόφαση της συνέλευσης ήταν κατηγορηματική ως προς τη συνέχιση του αγώνα.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα. Ήδη η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακάμψεων στην Εθνική οδό Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Θήβας, του Μπράλου, στο Κάστρο, στον κόμβο Αταλάντης, στις Μικροθήβες, στη Νίκαια Λάρισας, στο ρεύμα προς Αθήνα στο Βαρικό Πιερίας και στα διόδια Μαλγάρων.

Αντίστοιχα, στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 υπάρχουν μπλόκα στον κόμβο της Καρδίτσας και στο Λόγγο Τρικάλων, ενώ για έκτη ημέρα παραμένει κλειστή η είσοδος της Πάτρας στον κόμβο Εγλυκάδας.

Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε από τους αγρότες, σύμφωνα με το onlarissa.gr, «μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των ζητημάτων αυτών, δεν πρόκειται να αποχωρήσουμε από τα μπλόκα».

Παράλληλα, έγινε σαφές πως ο σχεδιασμός περιλαμβάνει περαιτέρω όξυνση της πίεσης. Οι αγρότες υπογράμμισαν ότι «θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας, ενώ αναμένεται να προχωρήσουμε σε κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών».

Η λίστα με τα αιτήματα που θα σταλεί στο Μαξίμου

Οι αγρότες σκοπεύουν να αποστείλουν εγγράφως τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση, συνοδεύοντάς τα με τελεσίγραφο. Τα βασικά αιτήματα αφορούν στο κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Επιγραμματικά η λίστα των αγροτών περιλαμβάνει τα παρακάτω αιτήματα:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή.

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές.

Ρεύμα στα 7 λεπτά.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας.

Να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους.

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς.

Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Ετοιμάζεται κυβερνητικό «πακέτο μέτρων»

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αντιπροτείνει ένα «πακέτο» παρεμβάσεων που περιλαμβάνει εναλλακτικές λύσεις για το ενεργειακό κόστος, διεύρυνση των δικαιούχων επιστροφής ΕΦΚ στο πετρέλαιο και πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Προβλέπεται επίσης αντιστάθμισμα για τις χαμηλές τιμές γάλακτος και συμπληρωματικές πληρωμές σε περιπτώσεις λαθών.

Ωστόσο, δεν εξετάζονται αιτήματα όπως οι κατώτατες εγγυημένες τιμές, το αφορολόγητο πετρέλαιο, η επαναφορά της τεχνικής λύσης και η απαλλαγή από ποινικές διώξεις.

Σκληρό «μπρα ντε φερ» στη Βουλή

Εξάλλου, το απόγευμα η ένταση ανέβηκε στο «κόκκινο» στη Βουλή, με θέμα τη ρήξη μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης. Το κλίμα οξύνθηκε μετά την δριμεία κριτική που άσκησαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης που κατηγόρησαν την κυβέρνηση για κοινωνικό αυτοματισμό σε βάρος των αγροτών και για προσχηματικό διάλογο.

Απαντώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απεύθυνε στους αγρότες νέα έκκληση σε διάλογο, με ανοιχτούς όμως δρόμους, ενώ προειδοποίησε ότι όποιος ευθύνεται για την ταλαιπωρία του κοινού, θα υποστεί και τις συνέπειες.

«Ζητάνε περισσότερα και ειδικά οι κτηνοτρόφοι που έχουν πιεστεί πάρα πολλοί έχουν κάθε δίκιο να ζητάνε και να υποβάλουν αιτήματα όμως όπως αντιλαμβάνεστε όταν προβάλλει στα αιτήματα σου χωρίς να θέλεις να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος για σένα είναι προσχηματικός. Επιμένω εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στο διάλογο όχι στους κλειστούς δρόμους όχι σε ταλαιπωρεί ανθρώπων που θέλουν να κάνουν την χημειοθεραπεία τους που θέλουν να πάνε στο σπίτι τους στο χωριό του στο παιδί τους», είπε ο κ. Μαρινάκης ενώ απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης σημείωσε:

«Επιμένουμε στον διάλογο, αλλά αυτό σημαίνει συγκεκριμένη συζήτηση επί συγκεκριμένων όρων και πραγματικότητας. Η κυβέρνηση οφείλει να σέβεται κάθε πολίτης. Κάθε δρόμος που κλείνει φέρνει ταλαιπωρία προς τους πολίτες.

«Αν πιστεύετε ότι η χώρα θα επιστρέψει σε αυτά που ξέρατε όταν δεν υπήρχε προϋπολογισμός, είστε γελασμένοι. Τελείωσαν αυτές οι εποχές. Τα ”λεφτά υπάρχουν”, το ”δώστα όλα”, τελείωσαν. Δεν υπάρχουν ίσως, ναι μεν αλλά. Εμείς είμαστε με τους αγρότες, αλλά θα δώσουμε τα λεφτά που μπορούμε.

Και μια ερώτηση προς την αντιπολίτευση: Συμφωνείτε με την κλιμάκωση του… κλείνω δρόμους; Όποιος τολμήσει να έρθει αντιμέτωπος με την κοινωνία, θα έρθει αντιμέτωπος και με τις συνέπειες».

«Σε 30 χρόνια η Ελλάδα πλήρωσε 3 δις για τους αγρότες. Τίποτα δεν έγινε σωστά. Όλη αυτή η παθογένεια δεν ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης απαντώντας στις κατηγορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ομαδικά πυρά από την αντιπολίτευση

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κατά την δεύτερη μέρα συζήτησης του Προϋπολογισμού του 2026, αντέκρουσε τα όσα υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιδιώκει έναν προσχηματικό διάλογο με τους αγρότες και προειδοποιώντας την να μην επιχειρήσει να διαρρήξει το ενιαίο αγωνιστικό τους μέτωπο, ενεργοποιώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό.

«Δεν κατέβηκαν για ρεβεγιόν στους δρόμους»

«Κύριε υπουργέ, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, τονίζοντας πως «οι αγρότες δεν κατέβηκαν στους δρόμους ούτε για ρεβεγιόν ούτε για να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για τη βοήθεια που –υποτίθεται– τους έχει προσφέρει απλόχερα η κυβέρνησή σας».

Ο κ. Μάντζος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εμφανίζεται να αγνοεί τα πραγματικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου, ιδίως στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Λέτε ότι δεν υπάρχουν αιτήματα. Μα καλά, κανείς δεν σας έχει ενημερώσει για το αγροτικό πετρέλαιο και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην αντλία;» διερωτήθηκε. Παράλληλα, έκανε λόγο για εκρηκτικό κόστος παραγωγής «από το χωράφι στο ράφι», για τον αποκλεισμό των αγροτών από τις ενεργειακές κοινότητες, αλλά και για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των ενισχύσεων.

«Υποκριτικό το κάλεσμα της κυβέρνησης»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος χαρακτήρισε «υποκριτικό το κάλεσμα του κ. Μητσοτάκη προς τους αγρότες»

«Τα αιτήματα των αγροτών είναι γνωστά εδώ και μήνες, και τόσο καιρό η Κυβέρνηση έχει μια άκρως προκλητική στάση απέναντί τους», είπε και συνέχισε:

«Ποιο το νόημα της συνάντησης άραγε, όταν η Κυβέρνηση από τα χρήματα της βασικής ενίσχυσης, που χρωστάει στους αγρότες, καταθέτει μόνο το 44% και όταν και αυτά τους τα παίρνει μέσα από τους λογαριασμούς για τα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ; Ποιο το νόημα όταν δεν λέει τι σκοπό έχει, ώστε να πάρει πρωτοβουλίες για να μειωθεί το κόστος της ενέργειας, των καυσίμων, των εφοδίων και συνολικά της παραγωγής; Τι θα κάνει για τις τιμές των προϊόντων που συνεχώς κατακρημνίζονται;»

«Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να διαρρήξει το μέτωπο των αγροτών. Μην τολμήσει να αμαυρώσει το δίκαιο αγώνα τους, ενεργοποιώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό».

«Τους προτείνετε διάλογο… παραμύθι»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα πραγματικά εμπόδια στους δρόμους δεν τα βάζουν οι αγρότες, αλλά η αστυνομία, όπως –όπως είπε– αποδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες. Χαρακτήρισε τον διάλογο που επικαλείται η κυβέρνηση «παραμύθι», σημειώνοντας ότι «όταν θέλεις διάλογο, δεν στέλνεις τα ΜΑΤ να χτυπούν αγρότες ούτε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ασκεί διώξεις».

Ο κ. Καραθανασόπουλος ανέφερε ακόμη ότι οι αγρότες, στη σύσκεψη της Νίκαιας, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους μαζί με τους εργαζόμενους στις κινητοποιήσεις της Τρίτης, απορρίπτοντας τον «διάλογο για τον διάλογο», καθώς –όπως είπε– «έχουν χορτάσει από κουβέντες και ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σημείωσε: «Ο ρόλος του εκάστοτε κυβερνητικού εκπροσώπου δείχνει και το ήθος της κυβέρνησης. Ο κ. Μαρινάκης είναι ακριβώς αυτός που αρμόζει σε αυτή την κυβέρνηση.

Πριν λίγο αυτοθαυμάστηκε δίνοντας συγχαρητήρια στην κυβέρνηση και στον εαυτό του και έκανε το άσπρο – μαύρο, λέγοντας ότι η κυβέρνηση μείωσε φόρους, κάτι που δεν ισχύει για τα χαμηλά εισοδήματα, ενώ αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε: «Είστε η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση του τόπου».

Πηγή: cnn.gr