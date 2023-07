Κατέρρευσε σε ζωντανή μετάδοση ο παλαίμαχος τερματοφύλακας Σάκα Χίσλοπ (βίντεο)

Μια σοκαριστική στιγμή παρακολούθησαν οι θεατές του ESPN πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης μεταξύ Μίλαν και Ρεάλ Μαδρίτης στις ΗΠΑ. Ο βετεράνος τερματοφύλακας, Σάκα Χίσλοπ που πλέον εργάζεται ως σχολιαστής στο ESPN, κατέρρευσε στη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας συναγερμό.

Συγκεκριμένα, ενώ μιλούσε και αστειευόταν με τον συνάδελφό του, Νταν Τόμας, ο Χίσλοπ άρχισε να παραπατάει και στη συνέχεια κατέρρευσε στο έδαφος, προκαλώντας πανικό στους συνεργάτες του που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Στη συνέχεια και στη διάρκεια του ημιχρόνου, ο Νταν Τόμας καθησύχασε τους θεατές για την κατάσταση του Χίσλοπ, ενημερώνοντας ότι ο βετεράνος τερματοφύλακας ανέκτησε τις αισθήσεις του και μιλούσε κανονικά. Ο τέως γκολκίπερ της Νιούκαστλ, της Γουέστ Χαμ και της Πόρτσμουθ έχει καταγράψει περισσότερες από 250 συμμετοχές στην Premier League είναι καλά πλέον στην υγεία του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και μίλησε κανονικά, ανακουφίζοντας άπαντες.

Dan Thomas gave an update on Shaka Hislop’s condition.

Shaka is “conscious and talking” and has been tended to by medics 🙏 pic.twitter.com/B3mlEsxUfw

— ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2023