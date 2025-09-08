Κατέρρευσε δρόμος στη Λαμία -Εγκλωβίστηκε πυροσβεστικό όχημα

Απρόβλεπτο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην οδό Ναυπάκτου, στη Λαμία, ο δρόμος κατέρρευσε, λόγω πλημμύρας από σπασμένο αγωγό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί πυροσβεστικό όχημα που είχε σπεύσει για άντληση υδάτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, η έντονη διαρροή προκάλεσε μεγάλη συγκέντρωση νερού και καθίζηση του δρόμου, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να βυθιστεί στο οδόστρωμα. Στο σημείο, εκτός από το συνεργείο της ΔΕΥΑΛ για την αποκατάσταση της βλάβης, κλήθηκε και γερανός της Πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβίσει το εγκλωβισμένο πυροσβεστικό.

Λόγω της σοβαρής ζημιάς, χωρίς νερό έμεινε μεγάλο τμήμα της οδού από Λεβαδείας έως Φραντζή, ενώ σχεδόν όλη η νότια Λαμία αντιμετώπισε χαμηλή πίεση. Η ΔΕΥΑΛ ενημέρωσε ότι πιθανή θολότητα του νερού τις επόμενες ώρες οφείλεται στη βλάβη και συνέστησε στους καταναλωτές να αφήνουν τις βρύσες ανοιχτές μέχρι να καθαρίσει η παροχή.

Δείτε εικόνες και βίντεο από τη Λαμία:

iefimerida.gr

