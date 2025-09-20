Κατερίνη: Συνέλαβαν υπάλληλο ΔΟΥ που ζήτησε 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτρια φούρνου

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης της ΔΟΥ Κατερίνης επικαλούμενος δήθεν φορολογικό έλεγχο, ζήτησε 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτρια φούρνου, με αποτέλεσμα να γίνει «τσακωτός» από τους «Αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ., με προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Όλα ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου κατά την διάρκεια παράδοσης εμπορευμάτων σε μικροπωλητή από τον επίμαχο φούρνο στην περιοχή της Κατερίνης.

Εκεί, εμφανίστηκε ο υπάλληλος της ΔΟΥ, μόνος του, χωρίς άλλους συναδέλφους του και ζήτησε το δελτίο αποστολής για τα εμπορεύματα . Η μία από της δύο ιδιοκτήτριες, του έδειξε το σχετικό τιμολόγιο.

Δύο μέρες αργότερα, στις 18/9/2025 και μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με την δεύτερη ιδιοκτήτρια του φούρνου, την οποία και καλούσε ο ίδιος, συναντήθηκε μαζί της στο προαύλιο της Εφορίας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πριν την συνάντηση τους, είπε στην γυναίκα να μην πάρει μαζί της το κινητό της τηλέφωνο και να μην ενημερώσει κανέναν.

Ζήτησε 1.000 ευρώ για να μπλοκάρει τη διαδικασία

Κατά την διάρκεια της συνάντησης φέρεται να ανέφερε ότι υπάρχει εντολή φορολογικού ελέγχου και για αυτό τον λόγο ζήτησε 1.000 ευρώ έτσι ώστε να μην προχωρήσει η διαδικασία επιβολής προστίμου.

Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. με αποτέλεσμα να προσημειωθεί το ποσό των 1.000 ευρώ.

Η παγίδα

Το ραντεβού κλείστηκε για το πρωί της Παρασκευής 19/9 και πάλι στο προαύλιο της Εφορίας, εκεί όπου ο υπάλληλος πήρε τον σφραγισμένο φάκελο με τα 1.000 ευρώ και πήγε στο γραφείο του.

Ωστόσο πριν την έφοδο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, στο γραφείο του εκείνος πέταξε από το παράθυρο τον φάκελο με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ο οποίος όμως εντοπίστηκε και κατασχέθηκε.

Τι δήλωσε ο προϊστάμενος της ΔΟΥ

Κατά την κατάθεση του ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, φέρεται να είπε:

«Στις 16/9, δεν ο ….(αναφέρει όνομα υπαλλήλου) δεν ενήργησε δυνάμει σχετικής εντολής ελέγχου, ως όφειλε. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος τουλάχιστον την τελευταία τριετία, δεν έχει συμμετάσχει σε ελέγχους, έπειτα από σχετική εντολή».

Από την πλευρά του ο συλληφθείς αρνήθηκε τις κατηγορίες δηλώνοντας πως θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Σε έρευνες που έγιναν στο αυτοκίνητο και το σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μία ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου

2 υπηρεσιακές στρόγγυλες σφραγίδες με εντυπώματα των Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ Κατερίνης (οι οποίες έχουν καταργηθεί και συγχωνευθεί στη Δ.Ο.Υ. Κατερίνης).

vradini.gr