Κατερίνη: Σοβαρός τραυματισμός μαθητή, χτύπησε το κεφάλι του σε βάση μπασκέτας

Ένας μαθητής λυκείου στη Κατερίνη τραυματίστηκε σοβαρά κατά την διάρκεια αθλοπαιδιών, χτυπώντας το κεφάλι του σε βάση μπασκέτας

Σύμφωνα με το karfitsa, ο μαθητής ήταν στον αύλειο χώρο του 4ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της γυμναστικής γλίστρησε και χτύπησε το κεφάλι του στη βάση μπασκέτας, όπου υπήρχε μία μεταλλική ράβδος.

Το περιστατικό έγινε τη περασμένη Δευτέρα, με το ΕΚΑΒ να μεταφέρει στο νοσοκομείο Κατερίνης τον μαθητή, ο οποίος υποβλήθηκε σε ράμματα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν οι μαθητές, οι μπασκέτες είναι πολύ παλιές και αντί να γίνει αντικατάστασή τους, έχουν γίνει «μπαλώματα» ώστε να παραμένουν σταθερές με τσιμέντο και οικοδομικά υλικά.

