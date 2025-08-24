Κατερίνη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη

Συναγερμός σήμανε στην Κατερίνη, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας, καταλήγοντας σε γκρεμό, με αποτέλεσμα να απεγκλωβιστεί τραυματισμένη η οδηγός.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) στον Άγιο Ιωάννη Κατερίνης. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όπου επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: lawandorder.gr