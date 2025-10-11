Κατερίνα Ζαρίφη: «Δεν πιστεύω ότι είναι αργά να κάνω παιδί, θα το προχωρήσω»

Αισιόδοξη εμφανίστηκε η Κατερίνα Ζαρίφη για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί, αναφέροντας ότι αν προκύψει, θα το προχωρήσει αβλεπτί.

Συνέντευξη παραχώρησε η Κατερίνα Ζαρίφη στον Χάρη Λεμπιδάκη και στην εκπομπή «Το’ Χουμε» του ΣΚΑΪ όπου τοποθετήθηκε για τη φετινή της τηλεοπτική παρουσία, τις αλλαγές στην ψυχαγωγία, αλλά και για την προσωπική της ζωή.

Η Κατερίνα Ζαρίφη συμμετέχει φέτος στην πρωινή εκπομπή της Φαίης Σκορδά και όπως αποκάλυψε, παρατηρεί έντονες διαφορές ανάμεσα στη σημερινή τηλεόραση και εκείνη του παρελθόντος: «Τότε υπήρχε μια άλλη ελαφρότητα, τόσο στον κόσμο όσο και σε εμάς. Θυμάμαι, για παράδειγμα, που συζητούσαμε για το περίφημο τυροκούλουρο, και η Ελένη Μενεγάκη αναρωτιόταν γιατί δεν το λένε τυρομπάστουνο. Κι αυτό το θέμα κρατούσε 15 λεπτά και ο κόσμος παρακολουθούσε», ανέφερε με νοσταλγία η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός.

Η ίδια μάλιστα δεν δίστασε να σχολιάσει και τη φετινή πορεία της Κατερίνας Καινούργιου στην τηλεόραση, υπογραμμίζοντας πως βλέπει μια πιο ώριμη και ήρεμη εικόνα: «Φέτος έχει μια ηρεμία και μία γνωριμία με το κοινό – έρχεται και ξανασυστήνεται. Αυτό από μόνο του έχει ενδιαφέρον. Τα νούμερα έχουν σκαμπανεβάσματα, αλλά είναι ωραίες οι σεζόν αυτές, σε κάνουν πιο μαχητικό».

Στην προσωπική της ζωή, η Κατερίνα Ζαρίφη διατηρεί σταθερές φιλίες από τα παιδικά της χρόνια, ενώ όπως αποκάλυψε, ο σύντροφός της δεν έχει σχέση με τον χώρο της showbiz: «Ο σύντροφός μου είναι εκτός χώρου και σε γειώνει αυτό το πράγμα. Όταν πάω και του λέω π.χ. “Ο Τσουρός έβγαλε αυτό το θέμα”, με κοιτάει σαν πουλί. Τα δικά μου σημαντικά είναι του άλλου τα ασήμαντα», είπε με χιούμορ.

Όσο για το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί, η Κατερίνα εμφανίστηκε αισιόδοξη αναφέροντας:

«Δεν πιστεύω ότι είναι αργά να κάνω παιδί. Και αν προκύψει, θα το προχωρήσω αβλεπτί», τόνισε.

Πηγή: newsit.gr

Φωτογραφία αρχείο: Instagram/@zarifious