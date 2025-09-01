Κατερίνα Ζαχαράκη: Πέθανε σε ηλικία 53 ετών η δημοσιογράφος, κόρη του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Ζαχαράκη

Σε ηλικία 53 ετών έφυγε χθες από τη ζωή, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, η δημοσιογράφος Κατερίνα Ζαχαράκη, κόρη του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. στη Β΄ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Κώστα Ζαχαράκη.

Την απώλεια γνωστοποίησε ο πατέρας της γράφοντας: «Σήμερα έχασα την πολυαγαπημενη μου Κατερίνα ύστερα από άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Η ψυχούλα της να αναπαύεται στη γειτονιά των Αγγέλων. Αβασταχτος ο πόνος!!! Ο Πανάγαθος να μας δίνει κουράγιο να αντέξουμε αυτήν την τραγωδία».

Η Κτερίνα Ζαχαράκη είχε σπουδάσει οικονομικά και είχε εργαστεί στην ΤV100 ως οικονομική συντάκτρια και παρουσιάστρια οικονομικών εκπομπών. Τα τελευταία χρόνια εργάζονταν στην ΑΑΔΕ.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες της.

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Χρήστος Νικολαΐδης την αποχαιρέτησε με το παρακάτω μήνυμα:

«Αντίο γλυκειά Κατερίνα μας!

Καλό ταξίδι στο φως!

Το σύντομο πέρασμα σου από τον μάταιο τούτο κόσμο ήταν σαν το χαμόγελο σου! Ζεστό, ευεργετικό για τους γύρω σου, γεμάτο ενέργεια και καλοσύνη!

Όπως και το πέρασμα σου από την Δημοσιογραφία!

Ο Θεός να δίνει δύναμη στους δικούς σου, στην υπέροχη οικογένεια σου!

Καλή ανάπαυση φιλαράκι μου!».

